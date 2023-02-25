Bunu yapan ev sahiplerinin başı yanacak! 100 bin TL cezası var: Sakın yapmayın!







DEPREMZEDELERE YÜKSEK FİYAT SUNANLARA 100.000 TL CEZA!







Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde ciddi can kayıpları ve hasarlar oluştu. Diğer illere giden depremzedelere tavan yapan kira fiyatları sunuldu. Fırsatçılık yapan emlakçı ve ev sahiplerine 100.000 TL ceza verileceği duyuruldu. Kiralarda ne kadar artış yapıldı? Merak edilen detaylar haberimizde.11 ilde etkili olan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde depremlerde bir çok vatandaşımızın can kayıpları ve hasarları oldu. 11 ilden diğer illere yoğun bir şekilde göç gerçekleşti.Deprem bölgesinden Konya iline yerleşen depremzedelere fırsatçılık yapıldı. Ev sahipleri ve emlakçılar kiralarını %30-40 oranında yükseltti. Bu durumun ortaya çıkmasıyla Konya Ticaret İl Müdürlüğü olaya dahil oldu. Kiralar ve temel ihtiyaçlarda fırsatçılık yaparak fiyatlarda yüksek artışlar gerçekleştiren şahıslara inceleme yapılarak tutanak tutulacağı belirtildi. Ticaret Bakanlığı bu durumu Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na göndermektedir. Verilen yeni karar ise bu şahıslara 100.000 TL'ye kadar ceza uygulanmasıdır. Ev ilanları yayınlanan sitelerde gözden kaçmayan bir fırsatçılık olayı daha ortaya çıktı. Aynı semtte bulunan 2+1 ev 2.850 TL, 1+1 ev ise 6.000 TL olarak yayınlanmıştır. Emlak uzmanlarının açıklamasında ise 5.000 TL evin 7.000 TL , 7.000 TL olan evin ise 10.000 TL olduğunu açıkladı.