Bugün Gaziantep'te insanlıktan utandıran bir olay yaşandı. Gaziantep Kale Mahallesinde bulunan çöp konteynerinin yanında, henüz bir haftalık olduğu düşünülen erkek bebek cesedi bulundu.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 16:46
Bunu yapan insan olamaz! Gaziantep'te yürekleri dağlayan içler acısı olay! Çöp konteyneri yanında 1 haftalık bebek cesedi bulundu
Bugün Gaziantep'te yaşanan olay yürekleri yaktı. Gaziantep Kale Mahallesi'nde cip kontejnerinin yanında bir haftalık erkek cesedi bulundu. Ekipler olaya dair çalışmalara başladı. İşte detaylar...
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 16:46
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