YAŞAM
12 Eylül 2022 - 16:46

Bunu yapan insan olamaz! Gaziantep'te yürekleri dağlayan içler acısı olay! Çöp konteyneri yanında 1 haftalık bebek cesedi bulundu

Bugün Gaziantep'te yaşanan olay yürekleri yaktı. Gaziantep Kale Mahallesi'nde cip kontejnerinin yanında bir haftalık erkek cesedi bulundu. Ekipler olaya dair çalışmalara başladı. İşte detaylar...

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 16:46
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Bunu yapan insan olamaz! Gaziantep'te yürekleri dağlayan içler acısı olay! Çöp konteyneri yanında 1 haftalık bebek cesedi bulundu


Bugün Gaziantep'te insanlıktan utandıran bir olay yaşandı. Gaziantep Kale Mahallesinde bulunan çöp konteynerinin yanında, henüz bir haftalık olduğu düşünülen erkek bebek cesedi bulundu.

Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor!

Olay, bugün sabah Kale Mahallesi'nde yaşandı. Çöp konteynerinin yanında hareket etmeden yatan bebeği gören mahalle sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, henüz bir haftalık olduğu tahmin edilen erkek bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cesedi, yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Jandarma, olayla ilgili araştırma yapmaya başladı.



EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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