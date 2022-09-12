Bunu yapan insan olamaz! Gaziantep'te yürekleri dağlayan içler acısı olay! Çöp konteyneri yanında 1 haftalık bebek cesedi bulundu







Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor!







Bugün Gaziantep'te insanlıktan utandıran bir olay yaşandı. Gaziantep Kale Mahallesinde bulunan çöp konteynerinin yanında, henüz bir haftalık olduğu düşünülen erkek bebek cesedi bulundu.Olay, bugün sabah Kale Mahallesi'nde yaşandı. Çöp konteynerinin yanında hareket etmeden yatan bebeği gören mahalle sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, henüz bir haftalık olduğu tahmin edilen erkek bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cesedi, yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Jandarma, olayla ilgili araştırma yapmaya başladı.