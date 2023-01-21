YAŞAM
21 Ocak 2023 - 13:00

Bunu yapan İstanbullular toplu ulaşıma ücretsiz binecek! İstanbulkart kullanan herkese duyuruldu!

İstanbullulara ücretsiz toplu taşıma kullanma imkanı verildi. İstanbulkart kullanan vatandaşlara öyle bir haber geldi ki kimse buna inanamadı. Ücretsiz geçiş hakkı kazanılabilecek kampanyaya dair tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

YAŞAM
21 Ocak 2023 - 13:00
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Bunu yapan İstanbullular toplu ulaşıma ücretsiz binecek! İstanbulkart kullanan herkese duyuruldu!
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İstanbulkart kullanan vatandaşların yüzünü güldüren haber gelirken İstanbulkart üzerinden tanımlanacak olan kampanyayla beraber katkı payı verilirken bununla beraber efektif kullanım durumu gerçekleşti. İstanbulkart kullananların ilgisini çekecek bu detayla beraber ücretsiz geçiş hakkı kullanıma sunuldu. İşte, İstanbulkart kampanyasına dair merak edilenler...

İstanbulkart kampanyası

İSTANBULKART KAMPANYASI



İstanbulkart sahibi olanlara ücretsiz geçiş hakkı verilirken "Yürü Be İstanbul uygulaması" uygulamasıyla beraber Belbim'den tek geçişlik İstanbulkartı elde edildi. Uygulama içerisinde ise “Var Mısın 50.000 Adım?” görevinin 1 hafta içerisinde tamamlanmasıyla beraber ilk bin kişiye tek geçişlik İstanbulkart ücreti hediye olarak verilecek. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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