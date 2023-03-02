Koronavirüs zamanında ilk dönemlerde maske, kolonya, dezenfektan ve diğer koruma için kullanılan ürünlerinin fiyatlarında aniden artışlar yaşanırken bakanlık harekete geçerek fahiş artışların önünde geçti. Günümüzde yaşanan deprem felaketiyle beraber artan fiyatlarda ise vatandaşlar zor duruma düştü. Adalet Bakanlığı, bu sefer fahiş fiyat artışlarına karşılık hapis cezasının alınması için kanun hazırlığına başladı.
GÜNDEM
02 Mart 2023 - 14:30
Bunu yapan kişiler artık 5 yıl hapis yatacak! Evi olanlara caydırıcı ceza!
Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrasında kiralarda ciddi oranda artışlar yaşanmaya başlanırken Adalet Bakanlığı, bu fırsatçılığa karşı harekete geçti. Türk Ceza Kanunu'na yeni bir madde ekleneceği duyurulurken artık bu fırsatçılığa karşılık 5 yıl hapis cezası işlemi başlatıldı.
GÜNDEM
02 Mart 2023 - 14:30