GÜNDEM
02 Mart 2023 - 14:30

Bunu yapan kişiler artık 5 yıl hapis yatacak! Evi olanlara caydırıcı ceza!

Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrasında kiralarda ciddi oranda artışlar yaşanmaya başlanırken Adalet Bakanlığı, bu fırsatçılığa karşı harekete geçti. Türk Ceza Kanunu'na yeni bir madde ekleneceği duyurulurken artık bu fırsatçılığa karşılık 5 yıl hapis cezası işlemi başlatıldı.

GÜNDEM
02 Mart 2023 - 14:30
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Bunu yapan kişiler artık 5 yıl hapis yatacak! Evi olanlara caydırıcı ceza!
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Koronavirüs zamanında ilk dönemlerde maske, kolonya, dezenfektan ve diğer koruma için kullanılan ürünlerinin fiyatlarında aniden artışlar yaşanırken bakanlık harekete geçerek fahiş artışların önünde geçti. Günümüzde yaşanan deprem felaketiyle beraber artan fiyatlarda ise vatandaşlar zor duruma düştü. Adalet Bakanlığı, bu sefer fahiş fiyat artışlarına karşılık hapis cezasının alınması için kanun hazırlığına başladı.

ARTIK HAPİS CEZASI VAR

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem felaketinden sonra deprem bölgelerine battaniye, ısıtıcı ve yardım için gönderilen ürünlerin gönderimi tüm hızıyla devam ederken soğuk kış günlerinde evsiz kalanlar için ise ev bulma işlemleri başladı. Kamu kurumlarının yanı sıra özel kurumlar ve şahsen vatandaşlar seferber olurken kiraların bir anda bu artışı dikkatleri çekti. Malzemelerin yanı sıra fırsatçılar ev kiralarını da arttırmaya gitti. Salgın ve deprem zamanlarında fahiş fiyat artışlarına karşılık olarak Adalet Bakanlığı önlem almaya devam ederken Türk Ceza Kanunu'na yeni madde ekleneceği belirtildi. Fahiş fiyat artışlarına karşılık olarak 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması için açıklamalar yapıldı.



Fahiş fiyat artışlarına hapis cezası

BAKAN BOZDAĞ AÇIKLADI

25 Şubat tarihinde kameralar önüne geçerek açıklamalarda bulunan Bekir Bozdağ, deprem felaketinin devamında ceza mevduatı ve cezai yaptırımlar konusunda bir düzenlemenin yapılacağının altını çizdi. Çok ağır cezalar öngören düzenlemelerin hayata geçirilmesi an meselesi olduğu ise belirtildi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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