Bunu yapan kişiler artık 5 yıl hapis yatacak! Evi olanlara caydırıcı ceza!







ARTIK HAPİS CEZASI VAR







BAKAN BOZDAĞ AÇIKLADI

Koronavirüs zamanında ilk dönemlerde maske, kolonya, dezenfektan ve diğer koruma için kullanılan ürünlerinin fiyatlarında aniden artışlar yaşanırken bakanlık harekete geçerek fahiş artışların önünde geçti. Günümüzde yaşanan deprem felaketiyle beraber artan fiyatlarda ise vatandaşlar zor duruma düştü. Adalet Bakanlığı, bu sefer fahiş fiyat artışlarına karşılık hapis cezasının alınması için kanun hazırlığına başladı.Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem felaketinden sonra deprem bölgelerine battaniye, ısıtıcı ve yardım için gönderilen ürünlerin gönderimi tüm hızıyla devam ederken soğuk kış günlerinde evsiz kalanlar için ise ev bulma işlemleri başladı. Kamu kurumlarının yanı sıra özel kurumlar ve şahsen vatandaşlar seferber olurken kiraların bir anda bu artışı dikkatleri çekti. Malzemelerin yanı sıra fırsatçılar ev kiralarını da arttırmaya gitti. Salgın ve deprem zamanlarında fahiş fiyat artışlarına karşılık olarak Adalet Bakanlığı önlem almaya devam ederken Türk Ceza Kanunu'na yeni madde ekleneceği belirtildi. Fahiş fiyat artışlarına karşılık olarak 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması için açıklamalar yapıldı.25 Şubat tarihinde kameralar önüne geçerek açıklamalarda bulunan Bekir Bozdağ, deprem felaketinin devamında ceza mevduatı ve cezai yaptırımlar konusunda bir düzenlemenin yapılacağının altını çizdi. Çok ağır cezalar öngören düzenlemelerin hayata geçirilmesi an meselesi olduğu ise belirtildi.