Bunu yapanlar 15 gün sonra 1.250 TL alacak! Ziraat Bankası az önce duyurdu: Büyük ödeme başlıyor

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI







2023 BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ KAÇ TL OLDU?

2023 yılında üniversite öğrencileri KYK kredi ve burs araştırmalarına hız kazandırdı. Uzun süreden beri gündemde olan ödemeler ocak ayından itibaren hesaplara geçmeye başladı. KYK bursu ve kredi geri ödemesi en çok araştırılan konulardan oldu. İşte detaylar…2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında KYK bursu ve kredi ödemesi alan öğrenciler ödeme tarihlerini soruyor. Ödemeler Hesaplar kimlik numarasının son hanesine göre aktarılır. Bu kapsamda ödeme tarihleri: TC Kimlik Numarasının Sonu 0 Olanlar: Her ayın 6’sinde TC Kimlik Numarasının Sonu 2 Olanlar: Her ayın 7’sinde TC Kimlik Numarasının Sonu 4 Olanlar: Her ayın 8’inde TC Kimlik Numarasının Sonu 6 Olanlar: Her ayın 9’unda TC Kimlik Numarasının Sonu 8 Olanlar: Her ayın 10’unda almaktadır.Öğrencilere son eğitim öğretim yılında 850 lira tutarında ödenen KYK burs ve kredi ödemeleri, yeni yılda 1250 lira oldu.