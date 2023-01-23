EKONOMİ
23 Ocak 2023 - 17:30

Bunu yapanlar 15 gün sonra 1.250 TL alacak! Ziraat Bankası az önce duyurdu: Büyük ödeme başlıyor

Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için kredi ve burs ödemelerini hesaplara geçirmeye başladığını duyurdu. KYK tarafından uzun zamandır beklenen öğrenim kredisi ve burs ödemelerine ilişkin açıklamalar yapıldı. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

EKONOMİ
23 Ocak 2023 - 17:30
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Bunu yapanlar 15 gün sonra 1.250 TL alacak! Ziraat Bankası az önce duyurdu: Büyük ödeme başlıyor
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2023 yılında üniversite öğrencileri KYK kredi ve burs araştırmalarına hız kazandırdı. Uzun süreden beri gündemde olan ödemeler ocak ayından itibaren hesaplara geçmeye başladı. KYK bursu ve kredi geri ödemesi en çok araştırılan konulardan oldu. İşte detaylar…

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KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI



2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında KYK bursu ve kredi ödemesi alan öğrenciler ödeme tarihlerini soruyor. Ödemeler Hesaplar kimlik numarasının son hanesine göre aktarılır. Bu kapsamda ödeme tarihleri:

TC Kimlik Numarasının Sonu 0 Olanlar: Her ayın 6’sinde

TC Kimlik Numarasının Sonu 2 Olanlar: Her ayın 7’sinde

TC Kimlik Numarasının Sonu 4 Olanlar: Her ayın 8’inde

TC Kimlik Numarasının Sonu 6 Olanlar: Her ayın 9’unda

TC Kimlik Numarasının Sonu 8 Olanlar: Her ayın 10’unda almaktadır.

2023 BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ KAÇ TL OLDU?

Öğrencilere son eğitim öğretim yılında 850 lira tutarında ödenen KYK burs ve kredi ödemeleri, yeni yılda 1250 lira oldu.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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