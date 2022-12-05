Bunu yapanlar kıdem tazminatı alamayacaklar! Emekliye ayrılmadan önce mutlaka yapılması gerekiyor







Emekli olurken yüklü kıdem tazminatı!







Kıdem tazminatı kimlere verilir?

Türkiye’de kamuda ya da özel sektörde çalışan çok sayıda kişi emekli olabilmek için gün sayıyor. Ocak ayında yaklaşık 1,5 milyon EYT’li emekli olma hakkı elde edecek. EYT’li olmayanlar da 2023 yılı içerisinde emeklilik dilekçelerini vererek çalışma hayatlarını noktalayacaklar. Emekli olurken çalışılan kurumdan yüklü tutarda kıdem tazminatı alınabiliyor. Emeklilik hayallerini gerçekleştirmek için kıdem tazminatına ihtiyaç duyanların bazı hususlara dikkat etmedi gerekiyor.Herhangi bir kurumda çalışanlar, emekli olurken kıdem tazminatı alma hakkı elde ediyorlar. İstifa eden ya da işten ayrılanların kıdem tazminatı alma hakkı olmaz iken emekliler için farklı bir ayrıcalık tanımlanıyor. SGK, emekli olmak için istifa edecek personelin kıdem tazminatını işvereninden alabileceğine onay veriyor. Fakat bunun için bir işlem yapılması gerekmektedir.Emeklilik şartlarını yerine getiren çalışanlar, emekliye ayrılmak istediklerinde ilk olarak SGK’dan yazı almalıdır. Söz konusu yazıda emeklilik koşullarının tam olarak yerine getirildiği ve emekliliğe bir engel olmadığı belirtilmektedir. Bu yazı ile birlikte istifa dilekçesinin işverene sunulması gerekiyor. SGK tarafından verilen bu belge alınmadığında ise işveren kıdem tazminatı vermeme hakkına sahip oluyor. Bu sebeple emekliye ayrılmayı düşünen kişilerin bunu işverenine bildirmeden önce SGK’dan koşulları yerine getirdiğine ilişkin belge alması gerekiyor. aksi takdirde kıdem tazminatını alamamakla karşı karşıya kalabilirler.Kıdem tazminatı, bir iş yerinde en az bir yıl çalışmış olan kişinin kendi isteği dışında işten ayrılması halinde işveren tarafından verilmektedir. Çalışılan her bir yıl için ortalama bir aylık maaşa denk gelecek şekilde kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre kıdem tazminatı alabilmek için kişinin aynı iş yerinden en az 1 yıl boyunca çalışıyor olması gerekmektedir. Bir yıldan önceki süreler için kıdem tazminatı hakkı oluşmuyor.