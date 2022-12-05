Bunu yapanlar kıdem tazminatı alamayacaklar! Emekliye ayrılmadan önce mutlaka yapılması gerekiyor

Türkiye’de kamuda ya da özel sektörde çalışan çok sayıda kişi emekli olabilmek için gün sayıyor. Ocak ayında yaklaşık 1,5 milyon EYT’li emekli olma hakkı elde edecek. EYT’li olmayanlar da 2023 yılı içerisinde emeklilik dilekçelerini vererek çalışma hayatlarını noktalayacaklar. Emekli olurken çalışılan kurumdan yüklü tutarda kıdem tazminatı alınabiliyor. Emeklilik hayallerini gerçekleştirmek için kıdem tazminatına ihtiyaç duyanların bazı hususlara dikkat etmedi gerekiyor.
Emekli olurken yüklü kıdem tazminatı!Herhangi bir kurumda çalışanlar, emekli olurken kıdem tazminatı alma hakkı elde ediyorlar. İstifa eden ya da işten ayrılanların kıdem tazminatı alma hakkı olmaz iken emekliler için farklı bir ayrıcalık tanımlanıyor. SGK, emekli olmak için istifa edecek personelin kıdem tazminatını işvereninden alabileceğine onay veriyor. Fakat bunun için bir işlem yapılması gerekmektedir.
Emeklilik şartlarını yerine getiren çalışanlar, emekliye ayrılmak istediklerinde ilk olarak SGK’dan yazı almalıdır. Söz konusu yazıda emeklilik koşullarının tam olarak yerine getirildiği ve emekliliğe bir engel olmadığı belirtilmektedir. Bu yazı ile birlikte istifa dilekçesinin işverene sunulması gerekiyor. SGK tarafından verilen bu belge alınmadığında ise işveren kıdem tazminatı vermeme hakkına sahip oluyor. Bu sebeple emekliye ayrılmayı düşünen kişilerin bunu işverenine bildirmeden önce SGK’dan koşulları yerine getirdiğine ilişkin belge alması gerekiyor. aksi takdirde kıdem tazminatını alamamakla karşı karşıya kalabilirler.