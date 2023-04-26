Bunu yapanlar Mayıs ayında çift maaş alıyor! Son tarihi kaçırmayın: Milyonlarca kişi yararlanacak







Neden çift maaş?







Bayramda fazla mesai ücretinin koşulları

Çalışanların, Mayıs ayında normal maaşlarının 2 katını alma fırsatları var. Çift maaş ödemesine hak kazanmak için çalışanların Mayıs ayı bitmeden başvuru yapması gerekli. Ay sonundan önce başvuru yapanlar, zamlı maaş alabilecek.Belirli koşullar altında çalışanlar için ek ödemeler yapılır. Örneğin fazla mesai, normal ücretin 2 katı olarak ödenir. Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini/resmi bayramlarda çalışanlar, işyerinin ek mesai uygulamasına bakılmaksızın çalıştıkları günler için normal mesai ücretlerinin 2 katını alır. Bu tatil günlerinde fazla mesai yapan çalışanlar, fazla mesailerinin karşılığında iki kat ücret almak için başvuru yapmalı. Ödemeler, işyerinin belirli şartlarını taşıyan çalışanlara yapılır. Örneğin; bir çalışan Ramazan Bayramı'nda bir gün çalışırsa, üç gün içinde çalıştığı tüm günler için çift ücret alır.Bayram gibi günlerde çalışılıp çalışılmayacağına işverenler karar verir ve çalışanları ile fazla mesai konusunda anlaşır. İşveren bayramda açık olan işyerinde fazla mesai yapılmasını kabul eder ve çalışanın fazla mesai yapmasına onay verirse çifte ücret uygulaması geçerli olur. Ayrıca imzalanan sözleşme çerçevesinde bunların da belirtilmesi gerekli. Fazla mesai ücreti alabilmek için çalışanın normal mesai saatleri dışında çalışıyor olması lazım. Bunlara Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini tatiller de dahil. Tatil günleri dışında, işyeri ile yapılan anlaşmaya bağlı olarak, gün içinde mesai saatinden fazla çalışma, izin günü ve benzeri durumlarda çalışma da, ek mesai ücreti ödenmesine neden olabilir. Ek mesai ücreti, bir sonraki maaşla çalışanlara zamlı olarak verilir.