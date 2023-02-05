Bunu yapanlar yandı... ﻿SGK o hile için harekete geçti! O ödemeler geçmişe dönük geri alınacak

Birçok vatandaş zamanında EYT ve prim amacıyla SGK'nın yolunu tuttu. Prim alabilmek için başvuruda bulunuldu. Bu durumu aksine çıkar karşılığında kullananlardan tespit edilenler ile ilgili açıklama yapıldı. Bu geri ödemeden kimler muaf olacak? Bütün detaylar haberimizde. SGK'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Sigorta giriş tarihi 2008 öncesindeki vatandaşlar, emekli olduktan sonra SSK (4/1-a) ve BAĞ-KUR (4/1-b) statüde devam edebilme hakkına sahip olabiliyor. Emekliler SSK statüsünde ise SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödemesi gerekmektedir. Ancak BAĞ-KUR statüsünde olan emekliler için SGDP ödemesi bulunmamaktadır. SGK iş sırasında oluşan kaza, kronik ,ağır hastalık geçiren çalışabilecek gücün en az %60'ını kaybeden çalışanlara malul aylığı bağlamaktadır. Malul aylığı alan kişi ülke içerisinde veya dışarısında başka bir işte çalışma sağlamayacaktır. Tespit edildiği takdirde malul aylığı kesilerek önceden aldığı aylıkların faizli bir şekilde geri ödemesi talep edilecektir. Eğer malul aylığı alan kişi kısa süre bir yerde çalıştı ise 2017 yönetmeliği ile sadece çalıştığı süredeki aldığı malul aylığının iade talep etti. Malul aylığı alırken başka bir yerde çalışması halinde aylık kesilmektedir. Ancak engelli vergi indirimiyle emekli olanlar aylıkları kesilmeksizin SGDP ödeyerek çalışma imkanına sahip olabiliyorlar. 2008 yılından sonrasında sigortalı olarak bir işte çalışmaya başlayanlar emekli aylığı alırken başka bir işte çalışma sağlayamamaktadır.