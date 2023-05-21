Bunu yapanlar Ziraat Bankası'ndan 1000 TL'yi kapacak! Tek şartla anında hesaplara gönderiliyor

Ziraat Bankası, Bankkart'ın kredi kartı ve banka kartı özellikleriyle bir kampanya duyurdu. Kampanya kapsamında, TATİLSEPETİ üzerinden yapılan tek seferdeki alışverişlere göre müşterilere Bankkart Lira verileceği belirtildi.
KAMPANYA DETAYLARI
Ziraat Bankası, Bankkart'ın kredi kartı ve banka kartı özelliklerini içeren bir kampanya düzenlemiştir. Kampanya, TATİLSEPETİ üzerinden tek seferlik alışverişler yapan müşterilere Bankkart Lira kazanma fırsatı sunmaktadır. Kampanya 15 Nisan - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerlidir ve katılım için müşteriler Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya SMS kanallarını kullanabilirler.
Bankkart POS cihazlarından yapılan alışverişler kampanyaya dahildir ve kazanılan Bankkart Liralar belirli bir tarihte yüklenecektir. Kampanya kuralları çerçevesinde müşterilerin bir kez ödül kazanma hakkı vardır ve en yüksek ödül tutarı 1.000 TL Bankkart Lira olarak belirlenmiştir. Kampanya kapsamında ek kartlarla yapılan harcamalar asıl kart sahibinin harcamalarına dahil edilirken, bazı kart türleri ve işlemler kampanyaya dahil değildir. Kampanyadan faydalanmak için Bankkart Kumbarasında yeterli bakiyenin bulunması gerekmektedir. Kampanya, Varınca para uygulamasında geçerli değildir ve belirli uçak bilet satışları kampanyaya dahil edilmemektedir.