EKONOMİ
21 Mayıs 2023 - 09:00

Bunu yapanlar Ziraat Bankası'ndan 1000 TL'yi kapacak! Tek şartla anında hesaplara gönderiliyor

Ziraat Bankası müşterileri, kartlarıyla ilgili bir kampanyadan yararlanmak için 4757'ye SMS gönderebilirler. Bu kampanya kapsamında, kartlarına 1.000 TL aktarılacaktır. Kampanyaya dair tüm detaylar haberimizde...

EKONOMİ
21 Mayıs 2023 - 09:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bunu yapanlar Ziraat Bankası'ndan 1000 TL'yi kapacak! Tek şartla anında hesaplara gönderiliyor


Ziraat Bankası, Bankkart'ın kredi kartı ve banka kartı özellikleriyle bir kampanya duyurdu. Kampanya kapsamında, TATİLSEPETİ üzerinden yapılan tek seferdeki alışverişlere göre müşterilere Bankkart Lira verileceği belirtildi.

KAMPANYA DETAYLARI

2

Ziraat Bankası, Bankkart'ın kredi kartı ve banka kartı özelliklerini içeren bir kampanya düzenlemiştir. Kampanya, TATİLSEPETİ üzerinden tek seferlik alışverişler yapan müşterilere Bankkart Lira kazanma fırsatı sunmaktadır. Kampanya 15 Nisan - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerlidir ve katılım için müşteriler Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya SMS kanallarını kullanabilirler. 



Bankkart POS cihazlarından yapılan alışverişler kampanyaya dahildir ve kazanılan Bankkart Liralar belirli bir tarihte yüklenecektir. Kampanya kuralları çerçevesinde müşterilerin bir kez ödül kazanma hakkı vardır ve en yüksek ödül tutarı 1.000 TL Bankkart Lira olarak belirlenmiştir. Kampanya kapsamında ek kartlarla yapılan harcamalar asıl kart sahibinin harcamalarına dahil edilirken, bazı kart türleri ve işlemler kampanyaya dahil değildir. Kampanyadan faydalanmak için Bankkart Kumbarasında yeterli bakiyenin bulunması gerekmektedir. Kampanya, Varınca para uygulamasında geçerli değildir ve belirli uçak bilet satışları kampanyaya dahil edilmemektedir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ