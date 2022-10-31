Bunu yapanlara 2 hafta sınır! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden uyarı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara yeni bir uyarı yapıldı. İnternet üzerinden randevu alıp, randevuya gelmeyenler için yeni bir yaptırım geliyor. Ayrıntılar haberimizin devamında…
Nüfus randevuları için kritik kararİçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yıl sonu yaklaşırken nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor. Önceki aylara göre randevularda büyük bir artış olduğu belirtilerek, vatandaşların randevu taleplerinin nüfus müdürlüklerinde görevli personeller tarafından en kısa sürede karşılandığı belirtildi. Fakat, nüfus hizmetleri için randevu alan ve çeşitli nedenlerden dolayı randevularına gelmeyen kişilerin de bulunduğu eklendi.
Randevuya gelmeyene 2 hafta randevu yok
Toplam randevuların yüzde 15’inin randevularına gelmediği ve bu nedenle acil işlemi olan kişilerin randevu bulamadıkları için mağduriyet yaşadıkları ifade edildi. Bu kargaşanın önüne geçmek isteyen Müdürlük, randevularına gelemeyecek kişilerin iptal etmesi gerektiğini vurgulayarak diğer vatandaşları mağdur etmemeleri adına gelemeyecekleri randevularını iptal etmemeleri istendi. Randevuya gelemeyecek olan ve iptal etmeyen kişiler için bir sınırlama uygulanacak ve en yakın 2 hafta sonrasına randevu verileceği açıklandı. Buna göre randevusuna gelemeyenler ve iptal etmeyenler için randevu yasağı devreye girecek ve 2 hafta boyunca yeni randevu oluşturamayacaklar.