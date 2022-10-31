GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 12:56

Bunu yapanlara 2 hafta sınır! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden uyarı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından nüfus randevularına ilişkin açıklama yapıldı. Randevusuna gitmeyen ve iptal etmeyenler için yasak geliyor.

GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 12:56
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bunu yapanlara 2 hafta sınır! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden uyarı


İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara yeni bir uyarı yapıldı. İnternet üzerinden randevu alıp, randevuya gelmeyenler için yeni bir yaptırım geliyor. Ayrıntılar haberimizin devamında…

Nüfus randevuları için kritik karar

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yıl sonu yaklaşırken nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor. Önceki aylara göre randevularda büyük bir artış olduğu belirtilerek, vatandaşların randevu taleplerinin nüfus müdürlüklerinde görevli personeller tarafından en kısa sürede karşılandığı belirtildi. Fakat, nüfus hizmetleri için randevu alan ve çeşitli nedenlerden dolayı randevularına gelmeyen kişilerin de bulunduğu eklendi.

Randevuya gelmeyene 2 hafta randevu yok



Toplam randevuların yüzde 15’inin randevularına gelmediği ve bu nedenle acil işlemi olan kişilerin randevu bulamadıkları için mağduriyet yaşadıkları ifade edildi. Bu kargaşanın önüne geçmek isteyen Müdürlük, randevularına gelemeyecek kişilerin iptal etmesi gerektiğini vurgulayarak diğer vatandaşları mağdur etmemeleri adına gelemeyecekleri randevularını iptal etmemeleri istendi.

Randevuya gelemeyecek olan ve iptal etmeyen kişiler için bir sınırlama uygulanacak ve en yakın 2 hafta sonrasına randevu verileceği açıklandı. Buna göre randevusuna gelemeyenler ve iptal etmeyenler için randevu yasağı devreye girecek ve 2 hafta boyunca yeni randevu oluşturamayacaklar.

Nüfus randevu iptali nasıl yapılır? NVİ randevu iptal işlemi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan randevularını iptal etmek isteyen kişiler, randevu iptalinin nasıl yapıldığını araştırıyor. Bunun için ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ALO 199 numaralı çağrı merkezini arayarak iptal işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Bunun yanı sıra randevu.nvi.gov.tr adresi üzerinden ad, soyad, T.C kimlik numarası, doğum tarihi ve telefon numarası gibi bilgiler girilerek nüfus müdürlüklerinden alınan randevular iptal edilebilmektedir.

Randevu iptal işleminin ardından yine aynı site üzerinden randevunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz. Randevusu olan vatandaşların, randevu saatinden yarım saat öncesine kadar iptal hakları bulunmaktadır. Nüfus randevusuna gidilmez ve randevu iptal edilmez ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2 hafta süre ile randevu yasağı uygulanıyor. Bu kişilerin 2 hafta süresince sistem ya da çağrı merkezlerinden randevu almalarına izin verilmiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi!
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi!
Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak
Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi: Yılbaşından önce 10.000 TL ödeniyor
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi: Yılbaşından önce 10.000 TL ödeniyor
Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı
Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme! Molotof kokteyli atarak kaçan saldırgan yakalandı
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme! Molotof kokteyli atarak kaçan saldırgan yakalandı
TOKİ başvurusu yapmayanlar dikkat! 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvurular bugün sona eriyor!
TOKİ başvurusu yapmayanlar dikkat! 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvurular bugün sona eriyor!
Son Haberler
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi!
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini...
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler 10 bin TL'nin üzerine çıktı
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler...
Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak
Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi: Yılbaşından önce 10.000 TL ödeniyor
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi:...
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tebrik mesajı gecikmedi! Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu’nu tebrik etti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tebrik mesajı gecikmedi! Kılıçdaroğlu,...
Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı
Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme! Molotof kokteyli atarak kaçan saldırgan yakalandı
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme!...
TOKİ başvurusu yapmayanlar dikkat! 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvurular bugün sona eriyor!
TOKİ başvurusu yapmayanlar dikkat! 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine...
Aşı kartı nedir, ne demektir, ne işe yarar? Aşı takip kartı nereden nasıl alınır, nasıl çıkartılır? Aşı kartı hakkında detaylı bilgiler
Aşı kartı nedir, ne demektir, ne işe yarar? Aşı takip kartı nereden...
Masterchef'ten bu hafta kim elendi? Masterchef'ten elenen isim herkesi ağlattı! Veda eden isimin açıklaması şaşırttı
Masterchef'ten bu hafta kim elendi? Masterchef'ten elenen isim herkesi...
Elon Musk'tan yeni Twitter hamlesi: Parayı veren mavi tiki alır!
Elon Musk'tan yeni Twitter hamlesi: Parayı veren mavi tiki alır!
NASA’dan korkutan açıklama! Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı dünyaya doğru geliyor
NASA’dan korkutan açıklama! Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı...
Son dakika: TOKİ kura sonuçları açıklandı! Hatay, Mersin, Adana, Konya illerinin kura sonuç ekranı
Son dakika: TOKİ kura sonuçları açıklandı! Hatay, Mersin, Adana,...
Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün iki usta ismi buluşturdu! Hamdi Alkan ve Açelya Akkoyun Hayat Bugün dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor
Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün iki usta ismi buluşturdu! Hamdi...
Buğday fiyatları fırladı: Ekmeğe zam kapıda!
Buğday fiyatları fırladı: Ekmeğe zam kapıda!