Bunu yapanlara 2 hafta sınır! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden uyarı







Nüfus randevuları için kritik karar

Randevuya gelmeyene 2 hafta randevu yok







Nüfus randevu iptali nasıl yapılır? NVİ randevu iptal işlemi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara yeni bir uyarı yapıldı. İnternet üzerinden randevu alıp, randevuya gelmeyenler için yeni bir yaptırım geliyor. Ayrıntılar haberimizin devamında…İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yıl sonu yaklaşırken nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor. Önceki aylara göre randevularda büyük bir artış olduğu belirtilerek, vatandaşların randevu taleplerinin nüfus müdürlüklerinde görevli personeller tarafından en kısa sürede karşılandığı belirtildi. Fakat, nüfus hizmetleri için randevu alan ve çeşitli nedenlerden dolayı randevularına gelmeyen kişilerin de bulunduğu eklendi.Toplam randevuların yüzde 15’inin randevularına gelmediği ve bu nedenle acil işlemi olan kişilerin randevu bulamadıkları için mağduriyet yaşadıkları ifade edildi. Bu kargaşanın önüne geçmek isteyen Müdürlük, randevularına gelemeyecek kişilerin iptal etmesi gerektiğini vurgulayarak diğer vatandaşları mağdur etmemeleri adına gelemeyecekleri randevularını iptal etmemeleri istendi. Randevuya gelemeyecek olan ve iptal etmeyen kişiler için bir sınırlama uygulanacak ve en yakın 2 hafta sonrasına randevu verileceği açıklandı. Buna göre randevusuna gelemeyenler ve iptal etmeyenler için randevu yasağı devreye girecek ve 2 hafta boyunca yeni randevu oluşturamayacaklar.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan randevularını iptal etmek isteyen kişiler, randevu iptalinin nasıl yapıldığını araştırıyor. Bunun için ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ALO 199 numaralı çağrı merkezini arayarak iptal işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanı sıra randevu.nvi.gov.tr adresi üzerinden ad, soyad, T.C kimlik numarası, doğum tarihi ve telefon numarası gibi bilgiler girilerek nüfus müdürlüklerinden alınan randevular iptal edilebilmektedir. Randevu iptal işleminin ardından yine aynı site üzerinden randevunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz. Randevusu olan vatandaşların, randevu saatinden yarım saat öncesine kadar iptal hakları bulunmaktadır. Nüfus randevusuna gidilmez ve randevu iptal edilmez ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2 hafta süre ile randevu yasağı uygulanıyor. Bu kişilerin 2 hafta süresince sistem ya da çağrı merkezlerinden randevu almalarına izin verilmiyor.