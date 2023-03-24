Bunu yapanların doğalgaz faturasına yüzde 20 indirim yapılacak! Sayılı günler kaldı: İki şart gözetilecek

GARANTİ BBVA'LILARIN FATURASI YÜZDE 20 DÜŞÜYOR!
Garanti BBVA Mobil, müşterilerini sevindirecek bir kampanya ile karşımıza çıkıyor. Garanti bankası BBVA kurumsaldan yapılan açıklamaya göre doğalgaz faturaları garanti BBVA ile yüzde 20 daha az geliyor. Peki bu nasıl oluyor?
Garanti BBVA müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda kampanyalarını güncellemeye devam ediyor. Son kampanyasında Garanti BBVA ödeyecekleri ilk doğalgaz faturasının yüzde 20 sini geri hediye edecek. Garanti bankasının bu teklifini sizde kaçırmak istemiyorsanız hemen Garanti BBVA mobil müşterisi olmalısınız. Kampanyanın detayları hakkında da bilgi veren bankadan yapılan açıklamalara göre son gün 15 Nisan 2023.
KAMPANYA HANGI TARIHLER ARASINDA GEÇERLI OLACAK
Garanti BBVA Mobil15 Mart- 15 Nisan 2023 tarihleri arasında başvuruda bulunan müşteriler 15 Mayıs 2023 tarihine kadar yapacağı ilk doğalgaz faturasından yüzde 20 indirim elde edecek. Geri ödeme yapılacak tutarlar müşterilerin vadesiz tl hesaplarına yatırılacak. Vadesiz hesabı bulunmayanların da kredi
kartı ekstrelerine yansıtılacak. Üstelik otomatik ödeme talimatları da bu kampanyaya dahil ellidir.
KAMPANYA DETAYLARI BELIRLENDI
Garanti BBVA, son ödül kampanyası ile bir çok ailenin gönlünü çalacak. Kampanyadan faydalanmak isteyenler Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirerek 15 Mayıs 2023 tarihine kadar Garanti BBVA Mobil'den ödülünü geri alabiliyor Kampanyaya dahil olan müşteriler ilk faturalarından yüzde 20 ödül aktarımı sağlayacak. Ödül tutarı en fazla 300 lira olacak. Ödemeler ilk ya da ikinci müşterilerin ekstrelerine yansıtılacak.