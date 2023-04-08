Bunu yapanların emeklilik hakkı yanabilir! Yıllarca boşa çalışmış olabilirsiniz: Hemen kontrol edin

Emekli sandığı, SSK ve Bağkur emeklilerini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ederken binlerce kişinin emekliliği iptal edildi. EYT'lilerin emeklilik işlemlerinde bunu yapmayanlar kara kara düşünüyor. Mart ayında yasalaşan EYT için milyonlarca kişinin emekli olması için harekete geçilirken hak kazananlara Nisan ayında maaşlar ödenmeye başladı. SGK'nın yolunu tutanlara uyarılar yapıldı. Bunu yapmayanların emekliliği hayal oldu.
Uzman olmayan personellere verilen günlük eğitimle beraber emeklilik dosyaları incelemeye verilirken SGK kaynaklarından önemli açıklama geldi. İl müdürleri günlük kursla dosya inceleme görevi verilirken uzman olmayan personellere sıkı denetim başladı. Çaresiz olan vatandaşlar bu işi bilmediklerinden hata yapacaklarını bas bas bağırırken yöneticiler ise sorumluluğu bize atın karşılığında bulundu.