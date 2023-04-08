18 yaşına gelen gençleri yakınan ilgilendiren GSS borçlarına dair gelişmeler yaşanırken esnaf, SSK'lı olan ailelerin prim ödemeleri üzerinden borçlar alıp başını gitti. 18 yaşını geçen her vatandaş kendi sigorta primini ödemek zorunda. Bunun üzerine devlet tarafından gelişmeler duyurulurken GSS borcu olanlar için yeni bir fırsat doğdu.
YAŞAM
08 Nisan 2023 - 16:00
Bunu yapanların GSS borcunu devlet ödüyor! İhtiyaç sahipleri e-Devlet'ten kontrol etsin: Milyonlarca kişi yararlanacak
Ülkemizde eğitimini bitiren gençler anne ve babaları üzerinden sigortalı sayılırken bu hakkın bitmesiyle beraber prim ödemekle yükümlü kılınıyor. Bunun üzerine Genel Sağık Sigortası için bakanlıktan açıklama geldi. E devlet üzerinden başvuruda bulunanlara devlet GSS borçlarını siliyor.
YAŞAM
08 Nisan 2023 - 16:00