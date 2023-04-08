YAŞAM
08 Nisan 2023 - 16:00

Bunu yapanların GSS borcunu devlet ödüyor! İhtiyaç sahipleri e-Devlet'ten kontrol etsin: Milyonlarca kişi yararlanacak

Ülkemizde eğitimini bitiren gençler anne ve babaları üzerinden sigortalı sayılırken bu hakkın bitmesiyle beraber prim ödemekle yükümlü kılınıyor. Bunun üzerine Genel Sağık Sigortası için bakanlıktan açıklama geldi. E devlet üzerinden başvuruda bulunanlara devlet GSS borçlarını siliyor.

YAŞAM
08 Nisan 2023 - 16:00
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Bunu yapanların GSS borcunu devlet ödüyor! İhtiyaç sahipleri e-Devlet'ten kontrol etsin: Milyonlarca kişi yararlanacak


18 yaşına gelen gençleri yakınan ilgilendiren GSS borçlarına dair gelişmeler yaşanırken esnaf, SSK'lı olan ailelerin prim ödemeleri üzerinden borçlar alıp başını gitti. 18 yaşını geçen her vatandaş kendi sigorta primini ödemek zorunda. Bunun üzerine devlet tarafından gelişmeler duyurulurken GSS borcu olanlar için yeni bir fırsat doğdu.

GS BORÇLARINA SON VERİLDİ

TC vatandaşı olan ve 18 yaşının altındaki tüm çocuklara sigorta primleri ödenirken reşit hale gelen vatandaşlar artık primlerini kendileri yatırması gerekir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni başlatılan yardım kampanyası üzerinden başvuruda bulunanların GSS borçlarının silineceği müjdesini verdi. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara devlet yardım etmeye devam ederken prim borçlarına son verildi.



GSS prim borçları

BAŞLICA ŞART GELİR TESTİ

GSS prim borçlarının devlet tarafından ödenmesi için öncelikle gelir testinin yapılması şart koşuldu. Yapılan gelir testinde hane içerisinde ki gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gelir testi üzerinden uygunluk sağlanan kişilerin GSS prim borçlarını silmeye başladı. Gelir testinde hane kazancıyla beraber vatandaşın sahip olduğu mülklere de bakılır. Lise mezunları 30 ve üniversite mezunları ise 25 olarak yaş şartı belirlendi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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