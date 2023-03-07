









TEK BİR HATA YAŞLANDIRIYOR







Bunu yapmak 2 yıl erken yaşlandırıyor! Migren, alzheimer, parkinson hepsinin sebebi bu hataymış! Tek bir hata yaşlanmanıza neden olabiliyor. Kimse 2 yıl daha erken yaşlanmak istemez değil mi? İşte uzmanların açıklamalarına göre bir hata nedeniyle kendimizi farkında olmadan 2 yıl daha yaşlandırabiliyormuşuz. Yaşlı nüfusun hızla artması nedeniyle bu uyarının çok önemli olduğu konusunda uzmanlar açıklama yapıyor. Peki bizi bu kadar erken yaşlandıran yanlış ve hata ne? İşte o tek hata ve diğer detaylar...Uyku her birey için, hangi yaşta olursanız olun çok önemli bir şey. Her yetişkin bireyin sağlık bir şekilde uykusunu alması öneriyor. Bu durumda yaşlılıkta da çok mühim. Yapılan deneyde gözlemlenen sonuç uykunun önemini gözler önüne serdi. İşte 134 sağlıklı insan üzerinde yapılan deney ve akıl almaz sonuçları. Tüm ayrıntılar haberimizde...134 sağlıklı kişi bir gece uykusuz bırakıldı ve MRI taramaları alındı. Daha sonrasında aynı denek grubu bu sefer de uykularını alarak MRI taramaları alındı. İki sonuç karşılaştırıldı. Bunun sonucunda da uykusunu almamış kişilerin bir gecede iki yıl daha yaşlanabileceğini ortaya koydu. Ancak bu durumun geçici olduğunu daha sonra iyi uyku ile bu durumun olumsuz etkilerinin önüne geçilebileceği vurgulandı.