Bunu yapmak artık lüks oldu: Dev zam vatandaşı cebini yakacak!













15 BİN TL'DEN 30 BİN TL'YE ÇIKTI

FİYATLARDAN DOLAYI TATİL SAYISI DÜŞEBİLİR

Son iki yıl içinde 1 hafta olarak planlanan tatilin maliyeti en az üç katı gibi bir rakama çıktı. 2021 yılında 3-4 yıldızlı otelde iki kişilik bir haftalık yaz tatili 6 bin ile 7.000 TL arası değişirken geçtiğimiz yıl bu miktar 10 bin ile 15.000 TL'ye kadar çıktı. Alanya'da Turistik İşletmeciler Derneği'nin (ALTİD) başkanlığını yürüten Burhan Sili, bu yaz iki kişilik bir haftalık tatilin maliyet durumunun 18 bin ila 25 bin TL arasında bir tutar olabileceğini söyledi. Türkiye Otelciler Derneği'nde (TÜROFED) başkanlık görevini sürdüren Bülent Bülbüloğlu, yaptığı bir açıklamasında bu yaz Güney Ege'de iki kişilik bir hafta planlı tatilin 30 bin TL'den başladığını aktardı. Bülbüloğlu, 2023'ten bu yana iç piyasada tatil fiyatlarında yüzde 100 artış görüldüğünü dile getirirken kendi bölgesindeki fiyatların yüzde 300'e kadar çıkabileceğini söyledi.“Satış fiyatımız şimdi arttı. 2023 sezonunda fiyatların 2022 sezonuna göre yüzde 100 artacak" diyen Bülent Bülbüloğlu, bölgelere göre değişmekle birlikte geçen yıl en ucuz bir haftalık tatilin 15 bin lira iken bu yıl 30 bin liradan başlayacağını söyledi. Geçen yıl enerji, personel, yeme-içme gibi tüm maliyetlerin yüzde 300 arttığını söyleyen Bülbüloğlu, “Girdi maliyetlerindeki artışımız çok önemli boyutlara ulaştı. Bu yıl doluluk açısından yabancı turist açısından iyi bir yıl geçirme durumu var ama kârlılık açısından 2023 yazının iyi geçeceğini düşünmüyorum" dedi. ALTİD Başkanı Burhan Sili, rezervasyonlara bakarak 2022'den daha iyi bir sezonun geçme ihtimalinin yüksek olduğunu tahmin ettiklerini, dünyada ve Türkiye'de ani bir gelişme olmadıkça olumlu görüntünün devam edeceğinin bu iyimserliği kıracağını söyledi.Sili, tatil oranlarının ortalama kalış gün sayısını da etkileyeceğini düşünüyor. Sili, "Bu yıl tatil çıkışlarının sıklığı ve kalınan gün sayısı, seçim sürecinin ve ekonomik koşullarla ilgili azalabilir. İki kez tatile çıkanlar bir kez açıkabilirler, 10 gün izin kullananlar ise bu süreyi 6 güne indirebilirler” diye konuştu. Sili, iç piyasada ortalama kalış günlerinin 4 ila 4,8 civarındayken geçtiğimiz yıl bunun 3,8 ila 4,2'ye düştüğünü belirti ve yabancıların kalış gün sayısının 6 ila 8 gün kadar az olduğunu açıkladı.