Bunu yapmayan araç sahipleri yandı! Son gün geldi çattı, cezası büyük







2023 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ'NDE SON GÜN: ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN MTV ÖDEME TARİHLERİ, ORANLARI VE DETAYLARI







0-1300 motor matrahı 114.000 liraya kadar olanlar için 1-3 yaş arasında MTV ödemesi 1313 TL'den 2120 TL'ye, 4-6 yaş arasında MTV ödemesi 916 TL'den 1479 TL'ye çıkmış.

114.000-199.700 lira arasındaki araçlar için 1-3 yaş arasında MTV ödemesi 1443 TL'den 2330 TL'ye, 4-6 yaş arasında ise MTV ödemesi 1007 TL'den 1626 TL'ye çıkmış. 199.700 liranın üzerindeki araçlar için 1-3 yaş arasında MTV ödemesi 1576 TL'den 2545 TL'ye, 4-6 yaş arasında ise MTV ödemesi 1098 TL'den 1773 TL'ye çıkmış.

1301-1600 motor matrahı 114.000 liraya kadar olan araçlar için 1-3 yaş arasında MTV ödemesi 2287 TL'den 3693 TL'ye, 4-6 yaş arasında ise MTV ödemesi 1715 TL'den 2769 TL'ye çıkmış.

114.000-199.700 lira arasındaki araçlar için 1-3 yaş arasında MTV ödemesi 2518 TL'den 4066 TL'ye, 4-6 yaş arasında ise MTV ödemesi 1888 TL'den 3049 TL'ye çıkmış.

199.700 liranın üzerindeki araçlar için 1-3 yaş arasında MTV ödemesi 2746 TL'den 4434 TL'ye, 4-6 yaş arasında ise MTV ödemesi 2059 TL'den 3325 TL'ye çıkmış.

1601-1800 motor matrahı 285.800 lirayı aşmayan araçlar için 1-3 yaş arasında MTV ödemesi 4445 TL'den 7178 TL'ye, 4-6 yaş arasında ise MTV ödemesi 3476 TL'den 5613 TL'ye çıkmış.

285.800 lirayı aşan araçlar için 1-3 yaş arasında MTV ödemesi 4851 TL'den 7834 TL'ye, 4-6 yaş arasında ise MTV ödemesi 3790 TL'den 6120 TL'ye çıkmış.

1801-2000 motor matrahı 285.800 liraya kadar olan araçlar için 1-3 yaş arasında MTV ödemesi 5603 TL'den 9048 TL'ye, 4-6 yaş arasında ise MTV ödemesi 4315 TL'den 6968 TL'ye çıkmış.

285.800 liranın üzerindeki araçlar için 1-3 yaş arasında MTV ödemesi 7004 TL'den 11311 TL'ye, 4-6 yaş arasında ise MTV ödemesi 5886 TL'den 9505 TL'ye çıkmış.

MTV NEDEN ÖDENİR?

Bugün son gün olan 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ilk taksit ödemesi için araç sahipleri dikkatli olmalı.Bugün aracınız için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesinin ilk taksitini yapmak için son gün. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren MTV ödemeleri yüzde 61,5 oranında artırılmış. Bu artışla birlikte en düşük MTV ödemesi 219 TL, en yüksek MTV ödemesi ise 101.153 TL olmuştu.2023 yılında hangi araç sahibinin ne kadar MTV ödemesi yapacağını merak ediyorsanız, güncel MTV listesi aşağıda yer almaktadır.Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), bir araç sahibinin araçlarının yıllık olarak vergilendirilmesi için ödenmesi gereken bir vergidir. MTV, her yıl araç sahiplerinin araçlarını kayıt ettirmeleri ve vergi ödemeleri gerekmektedir. Bu vergi, araçların performansı, yakıt tipi, ağırlığı ve model tarihi gibi faktörlere göre değişebilir. MTV, bir araç sahibinin araçlarının vergilendirilmesi için gerekli olan mali yükümlülükleri karşılamasını sağlar ve aynı zamanda devletin yol ve ulaştırma altyapısının iyileştirilmesine katkıda bulunmasına yardımcı olur.