Bunu yapmayan tapu sahipleri yandı: Sadece 90 günlük zamanınız kaldı!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tapu kayıtlarını gözden geçirdiğini açıkladı. Yakın zamanda yapılan bir duyuruda, tapu sahipleri önalım haklarını kullanmak için 90 gün süreleri olduğu konusunda uyarıldı. Aksi takdirde bu haklar kaybedilecek.
Önalım Hakkı Nedir?
İlk reddetme hakkı olarak da bilinen ön alım hakkı, bir hissedarın bir mülkü üçüncü bir tarafa teklif edilmeden önce, satın alma hakkıdır. Bir tür hisse sınırlaması. Diğer hissedarlara tanınan ön alım süresi içinde hisselerini satmak isteyen hissedarların önce kendilerine bildirimde bulunması gerekir. Bir hissedar bildirim alırsa, ön alım hakkını kullanmak için 90 günü vardır. Verilen süre içinde ön alım davası (Şufa) açmazlarsa, mülkü satın alma haklarını kaybedecekler. Satıştan haberdar edilmeyen hissedarların ön alım talebiyle dava açmak için iki yılları var. Verilen süre içinde bunu yapmazlarsa, mülkü satın alma haklarını da kaybedecek. Ancak hissedarlara haber verilmeden hisse satışı yapılırsa, hissedarların itiraz etme hakkı var.