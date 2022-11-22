Bunu yapmayanların evi, arsası elinden gidebilir! e-Devlet'ten ücretsiz yapılıyor

Tapu dairelerinde son dönemde yaşanan dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla bir dizi yenilik uygulamaya geçti. Tapu dolandırıcılarının kurbanı olmamak için vatandaşların da yapması gereken bazı işlemler bulunuyor. Bu sayede bilgilerinizin başkalarının eline geçmesini ve hakkınızda usulsüz işlem yapılmasının önüne geçebilirsiniz. Tapu işlemlerinde dolandırıcıların eline düşmemek için e-Devlet üzerinden bazı işlemlerin tamamlanması gerekiyor. bu işlemler yapılmadığında eviniz ya da arsanız haberiniz olmadan bir başkasına satılmaya çalışıldığında durumdan anında haberdar olabilirsiniz.
e-Devlet üzerinden mutlaka güncellenmeli
e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan kişilerin tapu telefon beyanını doğrulaması gerekiyor. kimlik doğrulama adımını yerine getirdikten sonra arama kutucuğuna “ Tapu Telefon Bilgileri Beyan “ yazılmalıdır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sayfasına yönlendirileceksiniz. Burada yapılması gereken işlemler ise oldukça basit. Telefon numaranızın kayıtlı olmadığı yönünde bildirim gözüküyorsa güncel telefon numarası bilgilerinizi girerek kaydedin. Sonrasında doğrulama kodu gönderilmesini isteyin ve cep telefonunuza gelen kodu e-Devlet sistemindeki ilgili yere yazın. Bu işlemin ardından cep telefon numaranız tapu beyan sistemine kaydedilecektir.