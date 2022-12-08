Bunu yaptıysanız geri dönüşü asla yok: SGK geçmiş ödemeleri tahsil ediyor!













YARGITAY'DAN KARAR

O KİŞİLER MUAF TUTULDU

Meslek hayatında 2008 yılı öncesi sigortalı olanlar emekli olduktan sonra SSK'nın ve Bağ-Kur'un 4/1-b statü kapsamında çalışmalarını sürdürebilirler. Emekliler 4/1-a statüsünde çalışırken SGK Primi (SGDP) öderler. 4/1-b statüsünde çalıştırılıyorsa SGDP ödemesi gerekmez. SGK, işle ilgili bir yaralanma, meslek hastalığı veya ciddi hastalık sonucu iş gücünün en az %60'ını kaybetmiş kişilere engellilik ödeneği öder. Engelli emeklileri engelli sayılır ve emekli maaşı alırken Türkiye'de veya yurt dışında çalıştırılmamalıdır.Çalıştığı tespit edilenlerin maaşları kesilecek ve ödenen maaşları da iade edilecek. Başvurduğunuz yıllık maaş da faize tabi olacak ve bu da büyük bir mali yük olabilir. Emekli olduktan sonra, maluliyet aylığınızı geri ödemek için bir tıbbi muayeneden geçeceksiniz. Kontrol testi, çalışanların en az %60'ının hala devamsız olduğunu bildirirse, ödenek aylık olarak tekrar açılır. Rapor almayanlara aylık ödeme yapılmaz.Yargıtay 10. Hukuk Dairesi kararına göre (E:2020/9157, K:2021/10740), 1992'den beri malul aylığı alan bir kişi bir TV yapımında kısa rol almasından dolayı 2012 ve 2014 yılları arasında 2 'şer gün çalışmış göründü. Durumun tespiti için SGK, 2012 yılında işe başlama tarihinden itibaren engelli aylığını sonlandırdı. Ayrıca iki yılda faiziyle ödediği 32.4 bin liranın tahsili için icra takibi başlattı. Emekli aylıkları kesilenler, SGK anlaşmasının iptali ve icra takip durumunun durdurulması çerçevesinde ayrı ayrı dava açtı. Bu süreç devam ederken SGK, 2017 yılı için ilgili yönetmeliği değiştirerek çalışılan saatlerin sadece hatalı ödenen ücretlerinin bir kısmının iade edileceğini hükme bağlandı. İş Mahkemesi, davacının emekli aylığının kesilmesine yönelik itirazını reddetmiş, ancak yukarıdaki kural değişikliğine dayanarak SGK'ya iki yıl yerine dört iş günü tutarında maluliyet aylığı ödenmesine karar vermiştir. Bölge mahkemesi de söz konusu kararı onamıştır. Engelli aylığının geri alınması için başvuruda bulunulmasına rağmen SGK Sağlık Kurulu, kişinin engelli olmadığını belirledi. Daire'nin kararına yapılan itiraz üzerine Adli Tıp Kurumu, iş gücünün %60'ında herhangi bir kayıp olmadığına ilişkin bilirkişi raporu düzenlendi.Ücretli çalışma durumunda, emekli aylığının kaldırılması yalnızca engellilik aylığı alan kişiler için mümkündür. Yaşı ne olursa olsun erken emekli olanlar, genellikle engelli maaşı ve engelli vergi kredisi ile karıştırılır. Engelli maaşı alan emekliler sosyal güvenlik primi ödeyerek maaş kesintisi olmadan çalışabilirler. Öte yandan, 2008 yılından sonra bir sigorta şirketinde çalışmaya başlayanlar, emekli maaşı alırken çalışamazlar.