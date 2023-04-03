Bununla yapılan binalar asla yıkılmayacak! 5 dakikada kayaya dönüştürüyor: Kaya gibi sağlam evlerin adı o olacak!







15 YILLIK PROJE TAMAMLANDI







"MALİYETİ 300 BİN TL"

Türk bilim insanları bor konusunda önemli bir çalışmaya imza attı. Bu çalışma ile bor taş oldu. Proje uygulaması sırasında zayıf, kumlu ve dengesiz toprakların zemini sondaj yapılarak ıslah edilmektedir.Borla ağızları açık bırakacak işler halledildi... Sıvılaşan toprağı veya kumlu toprağı dakikalar içinde taşa çevirir. Bursa Teknik Üniversitesi inşaat laboratuvarında sıvılaşan toprağa bor uygulandı ve bundan taş yapı yapıldı. 15 yıllık çalışma artık bitti. Eylül ayında ekip çalışmaya başlar, borun mucizesi yardımıyla bu kimyasal birçok yerde zemine sürülür, böylece binalar yıkılmadan zemin sağlamlaştırılabilir.ATV Haber'in haberine göre kötü zemini güçlendirmenin en ekonomik yolu "bor" uygulaması. Binayı tekrar yıkmak yerine sıvılaşan toprağı taş yapıya dönüştüren bu uygulama yapılabilmektedir.Bursa Teknoloji Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dr. Eyüphan Avcı, "Bor tozunu katılaştırdık. Sıvılaştırılan toprak uygun teknoloji ile depreme dayanıklı hale getiriliyor. 10 dakikada katılaştırdık. Yerli ve milli ürünlerle 5-6 katlı bir binanın fiyatı 600-700 bin TL'yi bulurken, bu malzemeyle 200-300 bin TL'ye çözebilirsiniz" ifadelerini kullandı.