Bununla yapılan binalar asla yıkılmayacak! 5 dakikada kayaya dönüştürüyor: Kaya gibi sağlam evlerin adı o olacak!

Türk bilim insanları bor konusunda önemli bir çalışmaya imza attı. Bu çalışma ile bor taş oldu. Proje uygulaması sırasında zayıf, kumlu ve dengesiz toprakların zemini sondaj yapılarak ıslah edilmektedir.
15 YILLIK PROJE TAMAMLANDIBorla ağızları açık bırakacak işler halledildi... Sıvılaşan toprağı veya kumlu toprağı dakikalar içinde taşa çevirir. Bursa Teknik Üniversitesi inşaat laboratuvarında sıvılaşan toprağa bor uygulandı ve bundan taş yapı yapıldı. 15 yıllık çalışma artık bitti. Eylül ayında ekip çalışmaya başlar, borun mucizesi yardımıyla bu kimyasal birçok yerde zemine sürülür, böylece binalar yıkılmadan zemin sağlamlaştırılabilir.
ATV Haber'in haberine göre kötü zemini güçlendirmenin en ekonomik yolu "bor" uygulaması. Binayı tekrar yıkmak yerine sıvılaşan toprağı taş yapıya dönüştüren bu uygulama yapılabilmektedir.