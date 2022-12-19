Burak Özçivit’in sosyal medya paylaşımına Tuğba Ekinci’den sitem dolu tepki







Orada ünlü olmak kolay







Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in Katar da gerçekleşen Dünya kupası paylaşımları olay olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde büyük polemiklere sebep olan Özçivit’in dün akşam gerçekleşen Dünya Kupası finalinde ki paylaşımları yine tepkilere sebep oldu. Şarkıcı Tuğba Ekinci Burak Özçivit’in paylaşımına tepki gösterdi.Şarkıcı Tuğba Ekinci sosyal medya hesabında Burak Özçivit için herkesi şaşkınlığa uğratan bir paylaşım yaptı. Oyuncu Burak Özçivit özel davetli olarak gittiği Katar Dünya Kupasında yoğun ilgi ile karşılaştı bu anları sosyal medya hesabından paylaşan yakışıklı oyuncu şarkıcı Tuğba Ekinci’den beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Özçivit’in paylaşımı için ‘Katar da ünlenmek kolay. Amerika da ünlenmeyi dene.’ Diyerek tepki gösterdi. Ekinci’nin bu tepki sosyal medyada gündem oldu.