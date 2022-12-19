Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in Katar da gerçekleşen Dünya kupası paylaşımları olay olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde büyük polemiklere sebep olan Özçivit’in dün akşam gerçekleşen Dünya Kupası finalinde ki paylaşımları yine tepkilere sebep oldu. Şarkıcı Tuğba Ekinci Burak Özçivit’in paylaşımına tepki gösterdi.
MAGAZİN
19 Aralık 2022 - 11:19
Burak Özçivit'in sosyal medya paylaşımına Tuğba Ekinci'den sitem dolu tepki
Burak Özçivit’e Tuğba Ekinci’den gelen tepki görenleri şaşkınlığa uğrattı...
MAGAZİN
19 Aralık 2022 - 11:19
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