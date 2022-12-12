Burak Özçivit’ten çocuk istismarıyla suçlanan Kevin Spacey ile samimi pozlar

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Başarılı oyuncu Burak Özçivit ününü dünya çapında duyurmaya devam ederken öyle bir pot kırdı ki sosyal medyanın gündemine oturdu. Katar’da devam eden Dünya Kupası maçlarını izlemeye davet edilen başarılı oyuncu Burak Özçivit orada çocuk istismarıyla suçlanan Oscar Ödüllü Kevin Spacey ile bir araya geldi.Burak Özçivit davetlisi olduğu Dünya Kupası maçında ağır suçlamalarla karşı karşıya olan Oscar Ödüllü Kevin Spacey ile bir araya gelmiş. Sohbet esnasında çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Oyuncu eşi Fahriye Evcen’in de beğenip yorum yaptığı paylaşım bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Ağır eleştiriler alan Burak Özçivit’ten tepkilere herhangi bir yanıt ise gelmedi.Başarılı oyuncuya gelen o yorumlardan bazıları.