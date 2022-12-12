Başarılı oyuncu Burak Özçivit ününü dünya çapında duyurmaya devam ederken öyle bir pot kırdı ki sosyal medyanın gündemine oturdu. Katar’da devam eden Dünya Kupası maçlarını izlemeye davet edilen başarılı oyuncu Burak Özçivit orada çocuk istismarıyla suçlanan Oscar Ödüllü Kevin Spacey ile bir araya geldi.
MAGAZİN
12 Aralık 2022 - 12:38
Burak Özçivit'ten çocuk istismarıyla suçlanan Kevin Spacey ile samimi pozlar
Ünlü oyuncu Burak Özçivit sosyal medyada yaptığı paylaşımla ağır eleştirilere maruz kaldı…
MAGAZİN
12 Aralık 2022 - 12:38
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