MAGAZİN
12 Aralık 2022 - 12:38

Burak Özçivit'ten çocuk istismarıyla suçlanan Kevin Spacey ile samimi pozlar

Ünlü oyuncu Burak Özçivit sosyal medyada yaptığı paylaşımla ağır eleştirilere maruz kaldı…

MAGAZİN
12 Aralık 2022 - 12:38
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Burak Özçivit’ten çocuk istismarıyla suçlanan Kevin Spacey ile samimi pozlar


Başarılı oyuncu Burak Özçivit ününü dünya çapında duyurmaya devam ederken öyle bir pot kırdı ki sosyal medyanın gündemine oturdu. Katar’da devam eden Dünya Kupası maçlarını izlemeye davet edilen başarılı oyuncu Burak Özçivit orada çocuk istismarıyla suçlanan Oscar Ödüllü Kevin Spacey ile bir araya geldi. Burak Özçivit

Eşininde desteği var 

Burak Özçivit davetlisi olduğu Dünya Kupası maçında ağır suçlamalarla karşı karşıya olan Oscar Ödüllü Kevin Spacey ile bir araya gelmiş. Sohbet esnasında çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Oyuncu eşi Fahriye Evcen’in de beğenip yorum yaptığı paylaşım bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Ağır eleştiriler alan Burak Özçivit’ten tepkilere herhangi bir yanıt ise gelmedi. Burak Özçivit Başarılı oyuncuya gelen o yorumlardan bazıları. Burak Özçivit



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
Son Haberler
Eski Bakan’dan üzücü haber geldi! Burhan Cahit Bayar 87 yaşında hayatını kaybetti
Eski Bakan’dan üzücü haber geldi! Burhan Cahit Bayar 87 yaşında...
Saba Lobjanidze'den Teknik Direktör Volkan Demirel'e büyük övgü
Saba Lobjanidze'den Teknik Direktör Volkan Demirel'e büyük övgü
Yeni yıldan önce büyük yenilik! Esnaf ve sanatkar kredilerinde faiz oranları değişti
Yeni yıldan önce büyük yenilik! Esnaf ve sanatkar kredilerinde faiz...
Dünya Kupası'nda hezimet yaşayan Brezilya gözünü Jorge Jesus'a dikti!
Dünya Kupası'nda hezimet yaşayan Brezilya gözünü Jorge Jesus'a dikti!
Son dakika: Düzce'de yaşanan deprem sonrasında Kandilli Rasathanesi 12 Aralık deprem listesini yayınladı!
Son dakika: Düzce'de yaşanan deprem sonrasında Kandilli Rasathanesi...
Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Bayram ikramiyeleri ne kadar ödenecek? 2023 ikramiye ödemeleri
Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Bayram ikramiyeleri ne...
6 yıllık cinsel perhizini bozan Drew Barrymore'den şaşırtan itiraf!
6 yıllık cinsel perhizini bozan Drew Barrymore'den şaşırtan itiraf!
﻿Düzce'de yaşanan deprem sonrasında artçıların devam etmesi vatandaşları korkuttu! Kandilli Rasathanesinden açıklamalar sürüyor!
﻿Düzce'de yaşanan deprem sonrasında artçıların devam etmesi vatandaşları...
Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a geri dönebilir
Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a geri dönebilir
Kampanyalar peş peşe açıklandı! PTT ve Kamu Bankaları harekete geçti: Başvuran herkese anında nakit ödeme!
Kampanyalar peş peşe açıklandı! PTT ve Kamu Bankaları harekete geçti:...
2 milyondan fazla indirilmiş! Telefonunuzda yüklüyse hemen silin, tehditlerin kurbanı olmayın!
2 milyondan fazla indirilmiş! Telefonunuzda yüklüyse hemen silin, tehditlerin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Düşük faiz enflasyonu düşürecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Düşük faiz enflasyonu...
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ama'lı adaylık yanıtı: CHP'lilerin adayı Kılıçdaroğlu'dur ama karar 6'lı masanın!
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ama'lı adaylık yanıtı: CHP'lilerin adayı Kılıçdaroğlu'dur...
﻿Aleyna Tilki açtı ağzını yumdu gözünü! Herkesi dava edeceğini söyleyen Tilki ateş püskürdü
﻿Aleyna Tilki açtı ağzını yumdu gözünü! Herkesi dava edeceğini...
Burnley Beşiktaşlı Wout Weghorst'u geri mi çağıracak? Vincent Kompany geri çağırma maddesi olup olmadığını resmen açıkladı
Burnley Beşiktaşlı Wout Weghorst'u geri mi çağıracak? Vincent Kompany...