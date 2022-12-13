MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 22:36

Burak Özçivit'ten özür geldi, yaptığı paylaşımı sildi

14 yaşındaki bir çocuğa tecavüz suçu ile yargılanan Kevin Spacer ile Burak Özçivit, bir kare çektirmiş ve Özçivit bunu kendi instagram hesabında paylaşmıştı.

MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 22:36
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Burak Özçivit'ten özür geldi, yaptığı paylaşımı sildi


14 yaşındaki bir çocuğa tecavüz suçu ile yargılanan Kevin Spacer ile Burak Özçivit, bir kare çektirmiş ve Özçivit bunu kendi instagram hesabında paylaşmıştı. Bu paylaşım sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü ve deyim yerindeyse hem sanat dünyasından hem de vatandaşlardan linç yedi. Sonunda Burak Özçivit sessizliğini bozdu ve gelen yorumların ardından 22,5 milyon takipçisi olan instagram hesabından paylaşımı sildi. Ardından bir açıklamada bulunan Özçivit herkesten özür diledi.

burak özçivit kevin spacey



İşte o açıklama

Yapılan paylaşımı silip, hemen bir hikaye paylaştı. Durumu bilmediğini, sonradan öğrendiğini, bilmeden başına böyle bir şey geldiğini konu ile ilgili oldukça hassas olduğunu ve durumu öğrenir öğrenmez paylaşımı profilinden sildiğini, bu olayların her zaman karşısında durduğunu ve karşısında durmaya da devam edeceğini söyledi. 

burak özçivit kevin spacey

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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