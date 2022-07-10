MAGAZİN
10 Temmuz 2022 - 10:48

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in en doğal halleri sosyal medyada beğeni rekoru kırdı

2017 yılında evlendikten sonra 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, ikinci bebeklerini beklemenin heyecanını yaşıyorlar. Son olarak çift en doğal hallerini sosyal medya hesaplarından paylaştı ve çiftin paylaşımları kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

MAGAZİN
10 Temmuz 2022 - 10:48
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in en doğal halleri sosyal medyada beğeni rekoru kırdı


Birlikte rol aldıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan ve bu aşklarını 217 yılında nikah masasına taşıyan ünlü oyuncular Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2019 yılında oğulları Karan'ı kucakların alarak anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadılar. Şimdilerde ikinci bebeğini bekleyen ve 2,5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, yeniden anne olmanın hazırlıklarına şimdiden başladı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen



Magazin gündeminin vazgeçilmez isimleri arasında yerini alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutlu evlilikleri ile de en gözde isimler arasında yerlerini alıyorlar. 

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen

Mutlu birlikteliklerini Karan adını verdikleri oğulları ile taçlandıran Özçivit ailesi, şimdi ikinci bebek gelme heyecanı yaşıyorlar. Ünlü oyuncu Burak Özçivit, son olarak 2,5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen ile yeni çektirdikleri pozlarını yayınlarken çiftin paylaşımı tıpkı diğerleri gibi oldukça fazla ilgi gördü.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen

Burak Özçivit ile hamile eşi Fahriye Evcen'den en doğal poz

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin dünyasında adlarından sürekli söz ettiren ünlü çiftten Burak Özçivit, bayram tatili için Bodrum'u tercih eden ünlüler arasında yer aldı. 2,5 aylık hamile eşiyle tatilin tadını çıkaran Burak Özçivit, Fahriye Evcen ile en doğal pozlarından birini paylaştı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen

Doğal görünümleriyle tanınan ünlü çift, filtresiz ve photoshopsuz olan fotoğraf karesiyle ilgi görürken Özçivit'in paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni alarak rekor kırdı. Çiftin hayranları, ikilinin bu doğal hallerine yorumlar yağdırdı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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