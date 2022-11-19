Buray kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler Buray kaç yaşında, nerelidir? Buray biyografisi ve hakkında bilgiler







BURAY KİMDİR?







ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU BURAY'IN ALBÜMLERİ

Şarkılar Bizi Söyler’in yeni bölümünde Buray'ın konuk olduğu program bugün saat 20:00'de Kanal D ekranlarında gösterilecek. "seni sevmiyorum artık", "Deli kız", "Mecnun", Alaz Alaz", "Sen Sevda mısın?", "Senin yüzünden", "Aşk mı lazım?" 'İstersen' gibi şarkılarıyla tanınan Buray Şarkılar Bizi Söyler dinleyicileri için şölene davet ediyor.Buray, 15 Haziran 1984'te KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da doğdu. Tam ismi Buray Hoşsöz olan şarkıcı, liseyi Türkiye'de Maarif Koleji'nde, ardından üniversite eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde tamamladı.Buray ayrıca İngiltere Glamorgan Üniversitesi'nden Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Başarılı şarkıcı, Avustralya'da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ancel ile birçok esere imza attı. Solistliğini yaptığı "Sensitive Vibrations" grubu ve "Acoustic Ceremony" projesinde çok sayıda konserde yer alan Buray, geniş ve modern İngilizce repertuarıyla büyük ilgi gördü.1 Şişe Aşk Sahiden Kehanet Başka Hikayeler