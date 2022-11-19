Kim Kimdir
19 Kasım 2022 - 20:01

Buray kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler Buray kaç yaşında, nerelidir? Buray biyografisi ve hakkında bilgiler

Buray, "Şarkılar Bizi Söyler"in 19 Kasım 2022 Cumartesi günü ekranlarda yer alacak olan yeni bölümüne konuk olacak. Ünlü şarkıcı, sevilen şarkılarını Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte sevilen programda okuyacak. Buray kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? soruları ise pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Kim Kimdir
19 Kasım 2022 - 20:01
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Buray kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler Buray kaç yaşında, nerelidir? Buray biyografisi ve hakkında bilgiler


Şarkılar Bizi Söyler’in yeni bölümünde Buray'ın konuk olduğu program bugün saat 20:00'de Kanal D ekranlarında gösterilecek. "seni sevmiyorum artık", "Deli kız", "Mecnun", Alaz Alaz", "Sen Sevda mısın?", "Senin yüzünden", "Aşk mı lazım?" 'İstersen' gibi şarkılarıyla tanınan Buray Şarkılar Bizi Söyler dinleyicileri için şölene davet ediyor.

BURAY KİMDİR?

Buray, 15 Haziran 1984'te KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da doğdu. Tam ismi Buray Hoşsöz olan şarkıcı, liseyi Türkiye'de Maarif Koleji'nde, ardından üniversite eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde tamamladı.



Buray ayrıca İngiltere Glamorgan Üniversitesi'nden Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Başarılı şarkıcı, Avustralya'da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ancel ile birçok esere imza attı. Solistliğini yaptığı "Sensitive Vibrations" grubu ve "Acoustic Ceremony" projesinde çok sayıda konserde yer alan Buray, geniş ve modern İngilizce repertuarıyla büyük ilgi gördü.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU BURAY'IN ALBÜMLERİ

1 Şişe Aşk

Sahiden

Kehanet

Başka Hikayeler

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
İlker Ayrık kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler İlker Ayrık kaç yaşında, nerelidir, evli mi? İlker Ayrık biyografisi ve hakkında bilgiler
İlker Ayrık kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler İlker Ayrık kaç yaşında, nerelidir, evli mi? İlker Ayrık biyografisi ve hakkında bilgiler
Bendeniz kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler Bendeniz kaç yaşında, nerelidir? Bendeniz biyografisi ve hakkında bilgiler
Bendeniz kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler Bendeniz kaç yaşında, nerelidir? Bendeniz biyografisi ve hakkında bilgiler
Pelin Çift kimdir? Eşi kimdir? 3’te 3 Tarih Sunucusu Pelin Çift hakkında bilgiler
Pelin Çift kimdir? Eşi kimdir? 3’te 3 Tarih Sunucusu Pelin Çift hakkında bilgiler
Sinan İnak kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak neden şehit oldu, kaç yaşındaydı?
Sinan İnak kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak neden şehit oldu, kaç yaşındaydı?
Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent kaç yaşında, nerelidir? Muhtar Kent ne iş yapıyor, Türk mü?
Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent kaç yaşında, nerelidir? Muhtar Kent ne iş yapıyor, Türk mü?
Ziya Gökalp kimdir, nereli, yaşı kaç? Ziya Gökalp hayatı ve özgeçmişi
Ziya Gökalp kimdir, nereli, yaşı kaç? Ziya Gökalp hayatı ve özgeçmişi
Son Haberler
Selçuk Geçer'in son dolar yorumu herkesi şaşırttı: Yaptığı açıklamaya eklediği ifade çok konuşulacak!
Selçuk Geçer'in son dolar yorumu herkesi şaşırttı: Yaptığı açıklamaya...
Kıyıda köşede gramı çeyreği olanlar aman dikkat! Altın fiyatları bu seviyeyi görecek
Kıyıda köşede gramı çeyreği olanlar aman dikkat! Altın fiyatları...
Az önce duyuruldu: Otomobil alacakları bayram ettiren haber! Matrah düzenlemesi için tarih açıklandı: Paranızı hazırlayın!
Az önce duyuruldu: Otomobil alacakları bayram ettiren haber! Matrah...
3 kamu bankası emeklilere geri ödemesiz 3 bin TL verecek! Başvuru sayfası açıldı
3 kamu bankası emeklilere geri ödemesiz 3 bin TL verecek! Başvuru sayfası...
TRT1, TRT Spor, TRT 4K frekans güncelleme bilgileri
TRT1, TRT Spor, TRT 4K frekans güncelleme bilgileri
Bu yapıldığında market fiyatları düşecek! Tarih verdi... TESK Başkanı'ndan umut veren açıklama!
Bu yapıldığında market fiyatları düşecek! Tarih verdi... TESK Başkanı'ndan...
Somer şef Büşra'ya azar çekti! Stüdyoda gergin anlar yaşandı, Büşra'yı 'ego'sundan vurdu!
Somer şef Büşra'ya azar çekti! Stüdyoda gergin anlar yaşandı, Büşra'yı...
İlker Ayrık kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler İlker Ayrık kaç yaşında, nerelidir, evli mi? İlker Ayrık biyografisi ve hakkında bilgiler
İlker Ayrık kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler İlker...
Bendeniz kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler Bendeniz kaç yaşında, nerelidir? Bendeniz biyografisi ve hakkında bilgiler
Bendeniz kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler Bendeniz...
Canlı maç izle: Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray BEIN SPORT 5 LİNK
Canlı maç izle: Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray BEIN SPORT 5 LİNK
Yalı Çapkını herkesi heyecanlandırdı! Kazım Seyran’dan intikam alacak mı? Yalı Çapkını 10. Bölüm fragmanı
Yalı Çapkını herkesi heyecanlandırdı! Kazım Seyran’dan intikam...
Masterchef köftü nedir, nasıl yapılır? Köftü hangi yöreye ait? Masterchef köftü yapılışı ve malzemeler
Masterchef köftü nedir, nasıl yapılır? Köftü hangi yöreye ait?...
BİM’den şaşırtan indirimler! Duyanlar akın akın marketlere koşuyor, torbalar indirimlerle doluyor! BİM 22 - 25 Kasım 2022 indirim kataloğu yayınlandı
BİM’den şaşırtan indirimler! Duyanlar akın akın marketlere koşuyor,...
Burçların kahve tercihleri belli oldu! Burçlar en lezzetli kahve seçimlerini yaptı
Burçların kahve tercihleri belli oldu! Burçlar en lezzetli kahve seçimlerini...
Özel günlerin aranan lezzeti bulundu! Bu pastayı yiyen bir daha yiyor! Pratik tarifli yaş pasta yapılışı
Özel günlerin aranan lezzeti bulundu! Bu pastayı yiyen bir daha yiyor!...