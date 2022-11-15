Poyraz Karayel dizisiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran güzel oyuncunun yeni dizisi belli oldu. Bir süredir ekranlara ara veren ve projelerinde oldukça seçici davranan Terzioğlu’nu heyecanlandıran bir proje sonunda geldi. Ekran başındakileri oynadığı rol ve karakter ile etkilemeyi seven başarılı oyuncunun, yeni rol alacağı projede de yine izleyenlerden tam not alacağı düşünülüyor. En son Yalancı dizisiyle ekranda izlediğimiz ve dizideki performansıyla övgüleri toplayan Terzioğlu, bu sezon aldığı birçok teklifi kabul etmediği biliniyordu. Bir cinayet olayıyla başlayacak dizinin dijital bir platformda yayınlanması planlanıyor. Güzel oyuncunun rolü için heyecanlandığı ve prensipte anlaşıldığı öğrenildi.
MEDYA
15 Kasım 2022 - 13:23
Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna yeni projede buluşuyor: Zehirli Sarmaşık
Bir süredir ekranlarda izleyemediğimiz Burçin Terzioğlu, oldukça seçici davranıyor her projeyi kabul etmiyordu. Ta ki bu teklif gelene kadar. Hikayeyi duyduğunda çok heyecanlanan oyuncunun bu projeye bir an önce başlamak istediği konuşuluyor. İşte Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna’nın başrollerini paylaşacağı o proje..
MEDYA
15 Kasım 2022 - 13:23
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir