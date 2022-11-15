MEDYA
15 Kasım 2022 - 13:23

Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna yeni projede buluşuyor: Zehirli Sarmaşık

Bir süredir ekranlarda izleyemediğimiz Burçin Terzioğlu, oldukça seçici davranıyor her projeyi kabul etmiyordu. Ta ki bu teklif gelene kadar. Hikayeyi duyduğunda çok heyecanlanan oyuncunun bu projeye bir an önce başlamak istediği konuşuluyor. İşte Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna’nın başrollerini paylaşacağı o proje..

MEDYA
15 Kasım 2022 - 13:23
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Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna yeni projede buluşuyor: Zehirli Sarmaşık


Poyraz Karayel dizisiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran güzel oyuncunun yeni dizisi belli oldu. Bir süredir ekranlara ara veren ve projelerinde oldukça seçici davranan Terzioğlu’nu heyecanlandıran bir proje sonunda geldi. Ekran başındakileri oynadığı rol ve karakter ile etkilemeyi seven başarılı oyuncunun, yeni rol alacağı projede de yine izleyenlerden tam not alacağı düşünülüyor.

En son Yalancı dizisiyle ekranda izlediğimiz ve dizideki performansıyla övgüleri toplayan Terzioğlu, bu sezon aldığı birçok teklifi kabul etmediği biliniyordu. Bir cinayet olayıyla başlayacak dizinin dijital bir platformda yayınlanması planlanıyor. Güzel oyuncunun rolü için heyecanlandığı ve prensipte anlaşıldığı öğrenildi.



Burçin Terzioğlu

Bir cinayet dizisi: Zehirli Sarmaşık

Senaryosunu Savaş Ecevit Korkmaz’ın yazdığı dizinin adının ‘Zehirli Sarmaşık’ olacağı ve Gökçen Usta’nın yönetmen koltuğunda oturacağı planlanıyor. Projenin hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken Burçin Terzoğlu’na yeni dizisinde eşlik edecek partnerinin en son Mahkum dizisinde izlediğimiz başarılı oyuncu Onur Tuna olacağı konuşulanlar arasında.

Burçin Terzioğlu kimdir?

9 Mart 1980 İstanbul doğumlu oyuncunun abisi yönetmen, ablası da kendisi gibi oyuncudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MSM) Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diksiyon eğitimi almıştır. Kadın İsterse dizisindeki rolüyle ün kazanan güzel oyuncu, Ezel, Merhamet, Poyraz Karayel dizilerinde oyunculuğuyla izleyenlerden tam not almıştır.

Onur Tuna

Onur Tuna Kimdir?

2 Temmuz 1985 doğumlu oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. ‘Hayat Devam Ediyor’ dizisiyle oyunculuk kariyerine başlamıştır. Yasak Elma’da oynadığı Alihan karakteriyle büyük beğeni toplamış ve ününe ün katmıştır. 

Mucize Doktor ve son olarak Mahkum dizisiyle oyunculuğu ile izleyenlerin gönlünde taht kurdu. 

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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