Burçlara göre ev dekorasyonu! 12 burcun özelliklerine göre seçeceği evi tahmin ediyoruz!







BURÇLARINIZA GÖRE DEKORASYON FİKİRLERİ ... HANGİ BURÇ NASIL BİR EV İSTER?

YALNIZLIĞI SEVEN KOÇ BURÇLARI







RAHATINA DÜŞKÜN BOĞALAR

YARATICI İKİZLER

EVCİMEN YENGEÇLER

GÖSTERİŞİ SEVEN ASLANLAR

MÜKEMMELİYETÇİ BAŞAKLAR

DESENLERDEN VAZGEÇEMEYEN TERAZİLER

IŞIĞI SEVEN AKREPLER

GEZGİN YAYLAR

GELENEKSELDEN VAZGEÇEMEYEN OĞLAKLAR

MODERN KOVALAR

ROMANTİK BALIKLAR

Burçların ev dekorasyonuna olan etkisine dair, Yengeç burcu insanlarının evlerinde sıcak bir atmosfer yaratmaya önem verdikleri, gösterişe düşkün Aslan burcu insanlarının ise şık ve dikkat çekici detayları tercih ettikleri, Yay burcu insanlarının evlerinde gezgin ruhlarının yansımalarını görmek mümkün olduğu ve Terazi burcu insanlarının desenlere olan sevgilerinden ötürü evlerinde desenli dokuların bolca yer aldığı ifade edilebilir.Evinizde keyifli zaman geçirmeniz için gereken şey, kendinizi yansıtan bir ev dekorasyonuna sahip olmak olabilir. Bu noktada, burçlar sizin için önemli bir rehberlik sağlayabilir. Günlük burç yorumlarını takip etmekle kalmayıp, insanları tanıma sürecimizde de burç özelliklerine dikkat etme eğiliminde oluruz. Bu tartışmalı bir konu olmakla birlikte, burçların insanların özelliklerini yansıttığına inanan birçok kişi bulunmaktadır. Burçlara göre ev dekorasyonu tercihleri hakkında bilgi sahibi olarak, evinizi kendinize özgü bir tarzla dekore edebilir ve bu şekilde daha keyifli bir ev yaşamı deneyimi yaşayabilirsiniz.Koç burcu insanlarının ev dekorasyonuna olan etkisine değinerek başlayabiliriz. Koç burcu insanları, öncelikle rahat bir yaşam alanına sahip olmayı tercih ederler. Bu nedenle, evlerinde minimum sayıda eşya ile bol açık alan yaratmak önemlidir. Gömme dolaplar, koç burcu insanları için ideal bir seçenek olarak öne çıkar. Ayrıca, ufak ve kullanışlı eşyalarla ev dekorasyonlarını tamamlamayı tercih ederler. Koç burcu insanlarının en çok vakit geçirdikleri odalar ise yatak odaları ve çalışma odalarıdır. Bu nedenle, evin diğer odalarında boş alan kısıtlılığı olsa bile yatak ve çalışma odalarında rahat edebilecekleri bir alan yaratmak önemlidir. Renk tercihleri ise genellikle kırmızı ve bordo gibi canlı renklerdir.Boğa burcu insanları, uyku düşkünü olmaları sebebiyle ev dekorasyonlarında da rahatlığa önem verirler. Klasik veya Amerikan tarzı ev dekorasyonlarına yönelebilirler. Yatak odalarını düzenlerken de, rahat bir yatak seçimi yapmaları ve en konforlu uykuyu uyuyabilecekleri bir alan yaratmaları önemlidir. Bu nedenle, Boğa burcu insanlarının en sevdikleri oda tipi yatak odalarıdır. Oturma odalarında ise büyük ve rahat koltukları tercih ederler. Bu koltukların üzerine puf yastıklar yerleştirmek de dekorasyonlarında göz önünde bulundurabilecekleri bir detaydır. Boğa burcu insanlarının dekorasyonlarında kullanabilecekleri renkler genellikle mavinin doğal tonlarıdır.İkizler burcu insanları hareketli bir yapıya sahip oldukları için sürekli olarak yaratıcı ve tasarımsal işlerle ilgilenirler. Misafirperver bir yapıya sahip olduklarından, konuklarına ev sahipliği yaptıkları oturma odalarına ayrı bir özen gösterirler. Canlı ve enerjik bir atmosfer yaratmak için turuncu ve sarı gibi renkleri tercih edebilirler. Ayrıca, sürekli olarak dekorasyonlarını yenilemek ve değiştirmek istedikleri için, hafif ve kolay taşınabilir malzemeleri tercih etmeleri daha uygun olabilir.Yengeç burcu insanları için evleri, en güvenli hissettikleri alanlardır ve bu nedenle evlerinde vakit geçirmeyi çok severler. Bu sebeple, ev ortamları da rahat bir yapıya sahip olmalıdır. Yengeç burcu insanları oturma odalarında büyük ve geniş koltuklar ve kanepeler tercih edebilirler. Retro biblolar ve yumuşak dokulu battaniyeler de dekorasyonlarında kullanabilecekleri detaylar arasında yer alır. Renk tercihleri ise genellikle mavi ve yeşil tonlarının birleşimi şeklinde olur. Oturma odalarında vakit geçirmeyi çok severler, ancak bu odaların aynı zamanda yatak odalarındaki huzuru yansıtacak şekilde tasarlanmalarını tercih ederler.Aslan burcu insanları için ev dekorasyonunda ihtişam ve gösteriş önemlidir. En pahalı ürünleri tercih etmekten kaçınmazlar ve mobilyaları için yüksek kaliteli seçimler yaparlar. Aksesuarları da benzersiz olmalıdır ve önemli bir değere sahip olmalıdır. Aslan burcu insanları, hangi renkleri tercih ederlerse etsinler, altın rengini kullanarak bu renkleri tamamlamayı severler.Başak burcu insanları için her şey mükemmel olmalıdır. Doğal unsurların mükemmeliyete en yakın olduğunu düşündükleri için, ev dekorasyonlarında doğal dokunuşlara yer vermek isterler. Salon ve oturma odalarında doğal detaylara sahip dekoratif unsurlar kullanabilirler. Bej ve gri tonları, doğal unsurlara ilgi duyan Başak burcu insanları için uygun renkler arasındadır. Başak burcu insanları da, misafirlerini ağırlamaktan keyif alırlar ancak en çok yaptıkları güzel yemekleri ile mutfaklarında misafirlerini ağırlamayı tercih ederler.Terazi burcu insanları, sadeliği sevmelerine rağmen ev dekorasyonlarında hareketli ve canlı detaylara yer vermeyi tercih ederler. Desenli ürünler, Terazi burcu insanları için ideal bir seçim olabilir. Yüksek aydınlatmalı abajurlar da ev dekorasyonlarında kullanılabilecek harika bir seçenektir. Kontrast oluşturmayı sevdikleri için, duvarlarında çarpıcı tablolar kullanmayı tercih ederler. Renk tercihleri arasında pembe ve pastel tonları öne çıkar.Akreplerin evlerinde siyah ve beyaz renkler baskın olur. Düzenli bir ortam yaratmak istekleri nedeniyle, çekmeceler ve kullanışlı raflar hayatlarını kolaylaştıran önemli detaylardır. Işıklı ortamları çok severler ve evlerinde en rahat güneş ışığını alabilecekleri şekilde düzenlemeyi tercih ederler. Bu sayede kendilerini daha rahat hissederler.Yay burcu insanları, seyahat etmeyi çok severler ve bu tutkuları evlerine de yansır. Otantik desenler ve büyük avizeler, Yay burcu insanları için ideal dekorasyon unsurlarıdır. Oturma odalarında büyük yastıkların bulunmasından hoşlanırlar. Turkuaz ve mavi tonları, dekorasyonlarında gezgin ruhlarını yansıtmak için kullanabilecekleri harika renk seçenekleridir.Oğlak burcu insanları, geleneklerine çok bağlıdır ve bu özelliklerini ev dekorasyonlarında da yansıtmak isterler. Genellikle ahşap ve retro tarzda mobilyaları tercih ederler. Evlerinin bir köşesini kendilerine özel bir alan olarak ayırmayı severler. Renk tercihleri ise genellikle siyah ve toprak tonlarıdır.Kova burcu insanları modern tarzdan vazgeçmezler. Ev dekorasyonlarında metalik gri ve beyaz tonlarına ağırlık verirler. Her odaları onlar için değerlidir ve modern sanat heykelleri ile odalarını süsleyebilirler. Ayrıca alışılmadık ve farklı bitkilere dekorasyonlarında yer vermekten çekinmezler.Balık burcu insanlarının romantik oldukları genel olarak bilinir. Odalarında romantik kokular ve mumlar kullanmaktan keyif alırlar. Huzuru ve mutluluğu buldukları renkler ise lila ve pastel tonlarıdır.