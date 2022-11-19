Burçların kahve tercihleri belli oldu! Burçlar en lezzetli kahve seçimlerini yaptı

Astroloji tutkunları burçların özelliklerini araştırmaya devam ediyor. İnsandan insana değişiklik gösteren damak tadı burçlar arasında da farklılık göstermektedir. Yıldız haritasında yer alan 12 burcun kahve zevkleri belli oldu. İşte burçların merak edilen o tercihleri…
BURÇLAR HANGİ KAHVELERİ TERCİH EDİYOR?
KOÇ - CAPPUCCİNO
Koç burçları kahveyi sade değil de biraz süt ve köpükle tüketmeyi tercih ediyor. Aynı anda birden farklı lezzeti tatmak isteyen koç burçlarının tercihi cappuccino oluyor.
BOĞA - IRİSH COFFEE
Zorluklar karşısında savaşçı bir yapıya sahip olan boğa burçları arkadaşlığa da önem vermektedir. Bu nedenle boğa burçları kahveyi tek başına değil sevdikleri ile birlikte tüketmeyi tercih ediyor. Bu nedenle Boğa burçlarının tercihi Irish coffee oluyor.
İKİZLER - MOCHA
Renkli kişilikleri ile dikkat çeken ikizler burcunun tercihi de oldukça dikkat çekiyor. Hem siyah hem de beyaz çikolatanın uyumunu yakalayan ikizler burcu mocha ile kahve keyfinin tadını çıkarıyor.
YENGEÇ- MACCHİATO
Ailesine olan düşkünlüğü ile göze çarpan yengeç burçlarının tercih ise macchiato oluyor. İçimi oldukça kolay olan bu kahve içinizi de ısıtacak.
ASLAN - AFFOGATO
Aslanların tercihi tabii ki de gösterişten yana oluyor. Kahve tercihinde de oldukça sıradışı bir kahve seçen aslan burçları affogato ile kahvenin tadını çıkarıyor. Kahve ve dondurma uyumunu bir arada bulan Aslan burçları sofistike özelliklerini dışa vuruyor.
BAŞAK - FRAPPE
En derli toplu insan olarak bilinen başak burçları içimi kolay bir kahve tercih ediyor. Başak burçlarının kahve tercihi frappe oluyor.
TERAZİ - AMERİCANO
Hayatı her açıdan sade yaşayan terazi burçları ise americano ile kahve keyfini yakalıyor. Onları sakinleştiren ve zihni dinlendiren americano terazi burçlarının ilk tercihi oluyor.
AKREP - FLAT WHİTE
Her açıdan en iyisine isteyen akrep burçları hayatlarındaki tatlarında en iyisi olmasını tercih ediyor. Kahve tercihlerinde de en iyisini isteyen akrep burçları yoğun ve tutkulu flat white ile kahvenin tadını çıkarıyor.
YAY - ESPRESSO
Özgür ruhlu yay burçlar arayış içerisinde olsalar da kahve açısından tercihleri oldukça sade. Yay burçları ile özdeşleşen espresso vazgeçilmez lezzetleri olarak karşımıza çıkıyor.
OĞLAK - TÜRK KAHVESİ
Aile için bütünlük ve gelenekselliği bir arada tutan oğlak burçları kahve tercihinde de oldukça geleneksel bir tercih yapıyor. Oğlak burçlarının kahve tercihi tabiki de Türk kahvesinden yana oluyor.
KOVA - VİENNA
Yeni ortamlarda bulunmak, yeni insanları hayatına dahil etmeyi seven kova burçları egzotik yapıları nedeniyle farklı türdeki kahveleri denemeyi seviyor. Kova burçlarının kahve tercihi Vienna’dan yana oluyor.
BALIK - LATTE
Yaratıcılıkları ve hayal güçleri ile öne çıkan balık burçları sanatın izlerini kahvesine de yansıtıyor. Kahveyi biraz sade biraz sütlü seven balık burçları Latte ile kahve zevkinin tadına varıyor.