Burçların kahve tercihleri belli oldu! Burçlar en lezzetli kahve seçimlerini yaptı

BURÇLAR HANGİ KAHVELERİ TERCİH EDİYOR?





KOÇ - CAPPUCCİNO





BOĞA - IRİSH COFFEE











İKİZLER - MOCHA





YENGEÇ- MACCHİATO





ASLAN - AFFOGATO





BAŞAK - FRAPPE

TERAZİ - AMERİCANO





AKREP - FLAT WHİTE





YAY - ESPRESSO





OĞLAK - TÜRK KAHVESİ

KOVA - VİENNA

BALIK - LATTE

Astroloji tutkunları burçların özelliklerini araştırmaya devam ediyor. İnsandan insana değişiklik gösteren damak tadı burçlar arasında da farklılık göstermektedir. Yıldız haritasında yer alan 12 burcun kahve zevkleri belli oldu. İşte burçların merak edilen o tercihleri…Koç burçları kahveyi sade değil de biraz süt ve köpükle tüketmeyi tercih ediyor. Aynı anda birden farklı lezzeti tatmak isteyen koç burçlarının tercihi cappuccino oluyor.Zorluklar karşısında savaşçı bir yapıya sahip olan boğa burçları arkadaşlığa da önem vermektedir. Bu nedenle boğa burçları kahveyi tek başına değil sevdikleri ile birlikte tüketmeyi tercih ediyor. Bu nedenle Boğa burçlarının tercihi Irish coffee oluyor.Renkli kişilikleri ile dikkat çeken ikizler burcunun tercihi de oldukça dikkat çekiyor. Hem siyah hem de beyaz çikolatanın uyumunu yakalayan ikizler burcu mocha ile kahve keyfinin tadını çıkarıyor.Ailesine olan düşkünlüğü ile göze çarpan yengeç burçlarının tercih ise macchiato oluyor. İçimi oldukça kolay olan bu kahve içinizi de ısıtacak.Aslanların tercihi tabii ki de gösterişten yana oluyor. Kahve tercihinde de oldukça sıradışı bir kahve seçen aslan burçları affogato ile kahvenin tadını çıkarıyor. Kahve ve dondurma uyumunu bir arada bulan Aslan burçları sofistike özelliklerini dışa vuruyor.En derli toplu insan olarak bilinen başak burçları içimi kolay bir kahve tercih ediyor. Başak burçlarının kahve tercihi frappe oluyor.Hayatı her açıdan sade yaşayan terazi burçları ise americano ile kahve keyfini yakalıyor. Onları sakinleştiren ve zihni dinlendiren americano terazi burçlarının ilk tercihi oluyor.Her açıdan en iyisine isteyen akrep burçları hayatlarındaki tatlarında en iyisi olmasını tercih ediyor. Kahve tercihlerinde de en iyisini isteyen akrep burçları yoğun ve tutkulu flat white ile kahvenin tadını çıkarıyor.Özgür ruhlu yay burçlar arayış içerisinde olsalar da kahve açısından tercihleri oldukça sade. Yay burçları ile özdeşleşen espresso vazgeçilmez lezzetleri olarak karşımıza çıkıyor.Aile için bütünlük ve gelenekselliği bir arada tutan oğlak burçları kahve tercihinde de oldukça geleneksel bir tercih yapıyor. Oğlak burçlarının kahve tercihi tabiki de Türk kahvesinden yana oluyor.Yeni ortamlarda bulunmak, yeni insanları hayatına dahil etmeyi seven kova burçları egzotik yapıları nedeniyle farklı türdeki kahveleri denemeyi seviyor. Kova burçlarının kahve tercihi Vienna’dan yana oluyor.Yaratıcılıkları ve hayal güçleri ile öne çıkan balık burçları sanatın izlerini kahvesine de yansıtıyor. Kahveyi biraz sade biraz sütlü seven balık burçları Latte ile kahve zevkinin tadına varıyor.