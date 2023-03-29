Burcu Cavrar, 'Yüz Yıllık Mucize' dizinin kadrosuna katıldı!













Star TV ekranlarında yayınlanan 'Yüz Yıllık Mucize' isimli dizi, ekranlara geldiği ilk günden itibaren çok konuşulmaya başlandı. Başollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin’in yer aldığı diziye yeni bir oyuncunun dahil olacağı öğrenildi.Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu ve başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı Star TV'nin yeni dizilerinden "Yüz Yıllık Mucize" daha ilk bölümünde büyük ses getirdi. Diziye yeni bir ismin ekleneceği duyurulmuştu. Bu ismin ise ünlü oyuncu Burcu Cavrar olduğu öğrenildi.Burcu Cavrar'ın, dizinin 4. bölümünde kadroya dahil olacağı gelen yeni bilgiler arasında yer aldı.