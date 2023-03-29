Dizi
29 Mart 2023 - 16:15

Burcu Cavrar, 'Yüz Yıllık Mucize' dizinin kadrosuna katıldı!

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in oynadığı "Yüz Yıllık Mucize" isimli dizinin kadrosuna yeni bir yüz dahil oluyor. Ünlü oyuncu Burcu Cavrar, dizide 4. bölüm itibariyle yer alacak.

Dizi
29 Mart 2023 - 16:15
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Burcu Cavrar, 'Yüz Yıllık Mucize' dizinin kadrosuna katıldı!
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Star TV ekranlarında yayınlanan 'Yüz Yıllık Mucize' isimli dizi, ekranlara geldiği ilk günden itibaren çok konuşulmaya başlandı. Başollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin’in yer aldığı diziye yeni bir oyuncunun dahil olacağı öğrenildi.

Burcu Cavrar, 'Yüz Yıllık Mucize' dizinin kadrosuna katıldı!



Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu ve başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı Star TV'nin yeni dizilerinden "Yüz Yıllık Mucize" daha ilk bölümünde büyük ses getirdi. Diziye yeni bir ismin ekleneceği duyurulmuştu. Bu ismin ise ünlü oyuncu Burcu Cavrar olduğu öğrenildi.

Burcu Cavrar, 'Yüz Yıllık Mucize' dizinin kadrosuna katıldı!

Burcu Cavrar'ın, dizinin 4. bölümünde kadroya dahil olacağı gelen yeni bilgiler arasında yer aldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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