Burcu Kara'nın en mutlu günü: 'Can'ımız geldi' diyerek duyurdu!

40'NCI HAFTA POZLARI

Bir süredir birliktelik yaşadığı Fırat Parlak ile 2016 yılında dünya evine giren ünlü oyuncu Burcu Kara, ikinci kez anne olmanın mutluluğu içinde.Bir erkek bebek dünyaya getiren Kara, müjdeli haberi Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Kara, sayfasında öncesi-sonrası fotoğrafı paylaşarak, paylaşımının altına "Can'ımız geldi" notunu yazdı.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden biri olan oyuncu her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Son aylarda karnı burnundaki pozlarını paylaşan ünlü oyuncu bebeğinin 40. haftasında çektirdiği fotoğraflarını da peş peşe yayınladı."41'i sizinle paylaşabilir miyim bilmiyorum. Fotoğrafçı hazırken çekelim. Bu süreçte her an her şey olabilir." diyen Burcu Kara, hemen ardından hastane paylaşımı yaptı ve oğlu Can'ı sağlıklı olarak kucağına aldığını duyurdu.