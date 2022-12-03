MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 13:20

Burcu Kara'nın en mutlu günü: 'Can'ımız geldi' diyerek duyurdu!

Ünlü oyuncu Burcu Kara, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ali Çınar adında bir erkek çocuk annesi olan Kara, Can adını verdiği bebeğini dünyaya getirdiğini duyurdu.

MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 13:20
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Burcu Kara'nın en mutlu günü: 'Can'ımız geldi' diyerek duyurdu!


Bir süredir birliktelik yaşadığı Fırat Parlak ile 2016 yılında dünya evine giren ünlü oyuncu Burcu Kara, ikinci kez anne olmanın mutluluğu içinde.

Burcu Kara



Bir erkek bebek dünyaya getiren Kara, müjdeli haberi Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Kara, sayfasında öncesi-sonrası fotoğrafı paylaşarak, paylaşımının altına "Can'ımız geldi" notunu yazdı.

Burcu Kara

40'NCI HAFTA POZLARI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden biri olan oyuncu her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Son aylarda karnı burnundaki pozlarını paylaşan ünlü oyuncu bebeğinin 40. haftasında çektirdiği fotoğraflarını da peş peşe yayınladı.

Burcu Kara

"41'i sizinle paylaşabilir miyim bilmiyorum. Fotoğrafçı hazırken çekelim. Bu süreçte her an her şey olabilir." diyen Burcu Kara, hemen ardından hastane paylaşımı yaptı ve oğlu Can'ı sağlıklı olarak kucağına aldığını duyurdu.

Burcu Kara

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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