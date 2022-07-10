MAGAZİN
10 Temmuz 2022 - 02:15

Burcu Özberk'in tatil pozları ortalığı kasıp kavurdu!

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, havalar ısınır ısınmaz tatil moduna girdi ve tatildeki anılarını sosyal medya hesaplarından sürekli takipçileriyle paylaştı. Son paylaşımlarıyla herkesi mest eden Burcu Özberk, deyim yerindeyse ortalığı kasıp kavurdu..

MAGAZİN
10 Temmuz 2022 - 02:15
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Burcu Özberk'in tatil pozları ortalığı kasıp kavurdu!


Bu güne kadar yer aldığı projelerde adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk, oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çekiyor. Son dönemlerin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alan Burcu Özberk, hayranlarıyla takipçileriyle sürekli iletişim halinde olabilmek için sosyal medya hesaplarında aktif olarak kullanıyor.

Burcu Özberk



Instagram hesabında 9 milyon kişi tarafından takip edilen Burcu Özberk'in her paylaştığı ise olay oluyor. Güzelliğini yanı sıra, sempatik tavırlarıyla da kendini çok sevdiren oyuncu Burcu Özberk, havalar ısınmaya başlar başlamaz tatil pozlarını arka arkaya yayınlamaya başladı.

Burcu Özberk

Burcu Özberk'in tatil pozları ortalığı kasıp kavurdu!

İlk olarak 'Güneşin Kızları' dizisinde oynayan ve şöhrete o diziyle merhaba diyen Burcu Özberk, bugüne kadar çok sayıda projede yer aldı. Girdiği her rolün hakkını veren güzel oyuncu, başarılı oyunculuğuyla çok sayıda hayran kitlesine kısa sürede ulaştı.

Burcu Özberk

Son olarak İlhan Şen ile başrol paylaştığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde gördüğümüz Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımları da oldukça ilgi odağı oluyor. 

Burcu Özberk

Yaza ayları girdikten sonra Bali tatiline çıkan Burcu Özberk, tatil pozlarını peş peşe yayınlamaya başladı. Güzel oyuncu, en son üzerinde kırmızı bikinisiyle uçurtma uçurduğu anları paylaştı. Özberk'in paylaşımı yayınlanır yayınlanamaz binlerce beğeni ve yorum aldı.

Burcu Özberk

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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