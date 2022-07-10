











Burcu Özberk'in tatil pozları ortalığı kasıp kavurdu!

Bu güne kadar yer aldığı projelerde adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk, oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çekiyor. Son dönemlerin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alan Burcu Özberk, hayranlarıyla takipçileriyle sürekli iletişim halinde olabilmek için sosyal medya hesaplarında aktif olarak kullanıyor.Instagram hesabında 9 milyon kişi tarafından takip edilen Burcu Özberk'in her paylaştığı ise olay oluyor. Güzelliğini yanı sıra, sempatik tavırlarıyla da kendini çok sevdiren oyuncu Burcu Özberk, havalar ısınmaya başlar başlamaz tatil pozlarını arka arkaya yayınlamaya başladı.İlk olarak 'Güneşin Kızları' dizisinde oynayan ve şöhrete o diziyle merhaba diyen Burcu Özberk, bugüne kadar çok sayıda projede yer aldı. Girdiği her rolün hakkını veren güzel oyuncu, başarılı oyunculuğuyla çok sayıda hayran kitlesine kısa sürede ulaştı.Son olarak İlhan Şen ile başrol paylaştığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde gördüğümüz Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımları da oldukça ilgi odağı oluyor.Yaza ayları girdikten sonra Bali tatiline çıkan Burcu Özberk, tatil pozlarını peş peşe yayınlamaya başladı. Güzel oyuncu, en son üzerinde kırmızı bikinisiyle uçurtma uçurduğu anları paylaştı. Özberk'in paylaşımı yayınlanır yayınlanamaz binlerce beğeni ve yorum aldı.