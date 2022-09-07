MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 15:27

Burcu Özberk paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kusuruz fiziği ile modellere taş çıkaran Özberk adeta şov yaptı

Ekranların sevilen yüzü Burcu Özberk'ten vücut şov geldi. Aşk Mantık dizisinden sonra ekranlara ara veren güzel oyuncu şimdi Murat Boz ile başrollerini paylaşacağı film çekimleri için hazırlıklara başladı. Fiziğinin güzelliğini gözler önüne seren Özberk'i pozları haberimizde yer almaktadır

MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 15:27
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Burcu Özberk paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kusuruz fiziği ile modellere taş çıkaran Özberk adeta şov yaptı


Burcu Özberk'in şöhreti kazandığı dizi Güneşin Kızları'ndan sonra dönüm noktası yaşayan Özberk, şimdilerin aranan oyuncularından oldu. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Özberk, paylaştığı pozlar ile yok artık dedirtti. Kusursuz fiziğinin güzelliğini ön plana çıkaran Özberk'in beğeni ve yorum yağmuruna tutulan halleri haberimizde. İşte, görenleri mest eden Özberk'in pozları...

Burcu Özberk'in çok konuşulan pozları

 Burcu Özberk'in Murat Boz ile başrol oynayacakları film büyük heyecanla bekleniyor. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından kusursuz fiziğini paylaştı. Özberk'i görenler mest oldu.



Burcu Özberk pozları

Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında?

1989 yılında Eskişehir'e dünyaya gelen Özberk, Türk dizi ve tiyatro oyuncusu olarak adını duyurmuştur. Küçük yaşlardan bu zamana kadar oyunculuğa ilgisi olan Özberk, eğitimini Ankara Devlet Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Mezun olur olmaz ekranlara hızlı giriş yapan Özberk, ilk olarak Muhteşem Yüzyıl'da Hurcihan Sultan karakteri ile acemiliğini attı.

Burcu Özberk'in yer aldığı diziler

Güneşin Kızları

Muhteşem Yüzyıl

Şahane Damat

Çocukluk

Aslan Ailem

Afilli Aşk

Aşk Mantık İntikam

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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