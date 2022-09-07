Burcu Özberk paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kusuruz fiziği ile modellere taş çıkaran Özberk adeta şov yaptı







Burcu Özberk'in çok konuşulan pozları







Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında?

Burcu Özberk'in yer aldığı diziler

Burcu Özberk'in şöhreti kazandığı dizi Güneşin Kızları'ndan sonra dönüm noktası yaşayan Özberk, şimdilerin aranan oyuncularından oldu. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Özberk, paylaştığı pozlar ile yok artık dedirtti. Kusursuz fiziğinin güzelliğini ön plana çıkaran Özberk'in beğeni ve yorum yağmuruna tutulan halleri haberimizde. İşte, görenleri mest eden Özberk'in pozları...Burcu Özberk'in Murat Boz ile başrol oynayacakları film büyük heyecanla bekleniyor. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından kusursuz fiziğini paylaştı. Özberk'i görenler mest oldu.1989 yılında Eskişehir'e dünyaya gelen Özberk, Türk dizi ve tiyatro oyuncusu olarak adını duyurmuştur. Küçük yaşlardan bu zamana kadar oyunculuğa ilgisi olan Özberk, eğitimini Ankara Devlet Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Mezun olur olmaz ekranlara hızlı giriş yapan Özberk, ilk olarak Muhteşem Yüzyıl'da Hurcihan Sultan karakteri ile acemiliğini attı.Güneşin Kızları Muhteşem Yüzyıl Şahane Damat Çocukluk Aslan Ailem Afilli Aşk Aşk Mantık İntikam