Burcu Özberk'in şöhreti kazandığı dizi Güneşin Kızları'ndan sonra dönüm noktası yaşayan Özberk, şimdilerin aranan oyuncularından oldu. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Özberk, paylaştığı pozlar ile yok artık dedirtti. Kusursuz fiziğinin güzelliğini ön plana çıkaran Özberk'in beğeni ve yorum yağmuruna tutulan halleri haberimizde. İşte, görenleri mest eden Özberk'in pozları...
MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 15:27
Burcu Özberk paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kusuruz fiziği ile modellere taş çıkaran Özberk adeta şov yaptı
Ekranların sevilen yüzü Burcu Özberk'ten vücut şov geldi. Aşk Mantık dizisinden sonra ekranlara ara veren güzel oyuncu şimdi Murat Boz ile başrollerini paylaşacağı film çekimleri için hazırlıklara başladı. Fiziğinin güzelliğini gözler önüne seren Özberk'i pozları haberimizde yer almaktadır
MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 15:27
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