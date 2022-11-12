Kim Kimdir
12 Kasım 2022 - 17:15

Burcu Özüyaman kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Burcu Özüyaman'ın hayatı

Son zamanlarda duyduğumuz haber sonrası merakla araştırılan isimler arasında yer alan Burcu Özüyaman kimdir? Sevim Egesoy’un kızı Burcu Özüyaman kim? Burcu Özüyama kaç yaşında, nerelidir? Soruları pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Kim Kimdir
12 Kasım 2022 - 17:15
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Burcu Özüyaman kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Burcu Özüyaman'ın hayatı
Düğünüyle ilgileri çeken Burcu Özüyaman'ın kim olduğu merak konusu oldu. Sevim Egesoy'un kızı olarak bilinen Burcu Özüyaman kaç yaşında, nerelidir? Soruları araştırılıyor. İşte detaylar…

BURCU ÖZÜYAMAN KİMDİR?

Burcu Özüyaman, 26 Haziran 1980'de İstanbul'da dünyaya geldi. Özüyaman, Ata Koleji'nden mezun oldu ve kariyerine spor ve dans öğretmeni olarak başladı. 2018 senesinden beri İstanbul Etiler'de kendi güzellik merkezini işleten Özüyaman, daha önce restoran işletmecisi olarak da çalışmıştı. Lübnanlı bir işadamı olan Rachard Ghandou ile nikah masasına oturdu.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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