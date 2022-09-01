Burdur'da Trafik Kazası: 4 Yaralı













Burdur'un Bucak ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza Bucak ilçesi Şirlek yakınlarında oldu. Edinilen bilgiye göre Bucak merkeze hareket halinde olan Havvana Sönmezcan idaresindeki 15 ABN 199 plakasına sahip araçla, aynı istikamette gitmekte olan Nazan Satılmış yönetimindeki 15 ABS 235 plakasına sahip araç çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Havvana Sönmezcan, Nazan Satılmış ile 15 ABN 199 plakasına sahip araçta bulunan yolcular Habibe Sönmezcan, Hüseyin Sönmezcan yaralandı. Yaralılar olay mahalinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye gönderir iken durumlarının iyi olduğu bildirildi.