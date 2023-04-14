Burger King'ten yemek yiyenler dikkat! 30 Nisan'a kadar hemen SMS gönderin: Bu büyük kampanyadan yararlanabileceksiniz







BURGER KİNG BAŞVURU ŞARTLARI







Köklü kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, Burger King kampanyasını duyururken Bankkart Genç'e özel Burger King Tıkla Gelsin üzerinden verilen siparişlerde geçerli olurken havalimanı ve mobil restoranlar bu kampanyanın dışında tutuldu. Burger King kampanya başvuru şartları haberimizde.30 Nisan tarihine kadar geçerli olacak kampanya üzerinden uygulama yapılırken Türkiye Burger King restoranlarında ve Tıkla Gelsin Sana Gelsin'de kullanılabilecek.BURGERKING yazarak 4757'ye kısa mesaj gönderilerek katılım sağlanır. Bir müşteri sadece 5 defa indirim kuponundan faydalanabilir. Kazanılan indirim kuponları ise cep telefonlarına mesaj olarak gönderilir. İndirim kodu kazanılırken kampanya dönemi içerisinde ya da farklı günlerde kullanılabilir. Kazanılan indirim kodları 30 Nisan 2023 tarihine kadar kullanılır.Tıkla gelsin uygulamasındaki indirim oranı ile restorandan kullanımda verilen indirim oranı farklılaşabilecektir. Bankkart Genç kartıyla yapılan alışverişler geçerli sayılır. Bankkart, Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz kartlar ile yapılan işlemler kampanya dışında tutulur. Tıkla Gelsin mobil uygulaması ya da tiklagelsin.com sayfası üzerinden indirim kuponu kullanılırken sipariş tamamlanır. Kampanya menüsü restoranlarda orta boy Coca-Cola ile Tıkla Gelsin'de ise kutu Coca-Cola ile servis edilir. Kampanya menülerinde sadece 1 adet içecek ile sunulur. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve TAB GIDA SAN ve TİC A.Ş. kampanya bilgileri üzerinde değişiklik yapma hakkını sahiptir.