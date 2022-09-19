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19 Eylül 2022 - 14:45

Burhan Akbudak: '1 yıldır aralıksız her gün bu anı hayal ediyordum'

Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya elde eden Burhan Akbudak, 1 yıldır aralıksız olarak her gün Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanacağı anı hayal ettiğini söylerken, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da hedeflerinin en güzel dereceyi sahip olmak olduğunu bilgisini verdi.

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19 Eylül 2022 - 14:45
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Burhan Akbudak: '1 yıldır aralıksız her gün bu anı hayal ediyordum'


Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nda Grekoremen stil 82 kiloda altın madalya kazanıp şampiyonluk kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) Erkek Takımı sporcusu Burhan Akbudak, İhlas haber Ajansı'na (İHA) bilgi verdi.

Sıkı bir kamp dönemi neticesinde hayal ettiği şampiyonluğa ulaştığını ifade eden Akbudak, “Zirveye çıktık ve kalıcı olmak için tabi ki daha sık çalışacağız. Başarımız tek kişilik değil. Bize bu yolda destek sağlayan, takip eden, dua eden herkesin desteklerinin devamını bekliyoruz. Daha da iyi olmak ve kalıcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Dünya Şampiyonası için 9 aylık bir çalışma süremiz oldu. Bu süreçte antrenörlerimiz ile sıkı bir çalışma programı izledik. Önümüzdeki 2024 Paris Olimpiyatları için hedefimiz kendimiz ve ülkemiz için en güzel dereceyi sahip olmak. Bu süreçte kulübümüz ve antrenörlerimizin profesyonelce ve bilimsel çalışma programlarına uyarak hedeflerimize ulaşmak için tüm gayretimizi sergileyeceğiz” dedi.



Şampiyonada ki son maça çıkana kadar altın kemeri hayal ettiğini söyleyen milli güreşçi, “Biliyorsunuz ben şampiyonluk maçında 6-2'den maçı çevirdim. Benim için gerçekten tarihi bir maç oldu. Skoru lehime çevirdikten sonra müsabakanın bitimine 1 dakika kalmıştı. O son dakikada önceden kurduğum hayallerimi düşündüm ve maç bitimine kadar kendi kendime konuştum. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl dünya ikincisi olmuştum. 1 yıldır aralıksız her gün bu anı hayal ediyordum. Şampiyonluğa ulaştığım anlar benim için muhteşemdi” ifadelerine yer verdi.

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