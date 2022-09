Burhan Akbudak: 'Altın madalya için her gün hayal ettim'

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak, Özbekistanlı Jalgasbay Berdimuratov'u 7-6 yenerek altın madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile milli güreşçi Burhan Akbudak, madalya konusu ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulurdu.

Burhan'ın geçtiğimiz yıl dünya ikincisi olduğunu hatırlatan Başkan Şeref Eroğlu, "Ben o zaman görevde değildim. Bu sene Macaristan'daki Avrupa Şampiyonası'nda şanssız bir maç yaptı. Çok kızdım ona, üçüncü oldu. ‘Söz ver, seni tek affetmemin yolu Dünya Şampiyonası'nda birinci olacaksın' dedim. Burhan bana söz verenlerden birisiydi. Burhan gibi sporcularla ne kadar övünsek, gurur duysak az. Türk güreşinin ve Türk milletinin ihtiyacı var. Her şeyiyle örnek bir sporcu zaten. Biz yeni şampiyonlar çıkartacağız diye yola çıkmıştık. İlk Burhan'dan başladık. Burhan'ın ayrı yeri var, benim hemşerim, Kahramanmaraşlı. Burhan Kahramanmaraş'ın spor tarihindeki üçüncü dünya şampiyonu oldu. Olimpik bir branşta oldu. Bu çok anlamlı ve güzel. Yanılmıyorsam 1999'dan sonra Kahramanmaraş'ta Harun Doğan'dan sonra dünya şampiyonu olmamıştı.

23 yıl sonra Burhan'a nasip oldu. Burhan'dan beklediğimiz 2024 Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluk. Bunu alacak yeteneği, cesareti ve gücü var. Her şey çalışmaya bağlı. Bu madalya terden ve cesaretten yapılmıştır. Burhan, İstiklal Marşımızı söyletti. Türkiye Güreş Federasyonu olarak şehitlerimizi atıfta bulunduk. Onlara armağan etti. 4 şehidimiz var, mekanları cennet olsun. Biz her an söylüyoruz; 'bir ölür, bin diriliriz' diye. Biz onun cevabını vermiş olduk. Allah, devletimize, milletimiz zeval vermesin. Burhan'ın yanında 3 tane bronz madalyamız vardı. Selçuk Can da burada altın madalyayı kaçıran sporcularımızdan. İlk defa bizim dönemimizde madalya aldı. Onu ayrıca kutluyorum. Yunus Emre kendine inansaydı bugün dünya şampiyonuydu. O da çok kaliteli bir sporcu. O da üçüncü oldu. Ali Cengiz, ilk kez Dünya Şampiyonası'nda takıma girdi, ilk dünya şampiyonasında harika bir imtihan verdi ve dünya üçüncüsü oldu" ifadelerine yer verdi.

Şeref Eroğlu: "Biz yeni şampiyonlar çıkartmaya devam edeceğiz"

10 aylık kısa sürede Türkiye Güreş Federasyonu olarak önemli işler yaptıklarını anlatan Eroğlu, "Yönetim olarak başa gelmemiz, teknik heyetleri oluşturmamız, bütün ekipleri değiştirip tekrar yüreği vatan sevgisiyle dolu yeni gençleri bulup, Türk güreşine kazandırıp, buraya gelmemiz kolay olmadı. Murat Fırat, Kemal Kamal, Selçuk Can, Metehan Başar, Yunus Emre Başar da tek tek değer. Seneye Dünya Şampiyonası daha farklı olacak. Bunlar yine üstlerine düşeni yapacak. Biz yine yeni şampiyonlar çıkartmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Burhan Akbudak: "Kahramanmaraş'a ikinci olimpiyat madalyasını getirmek istiyorum"

Burhan Akbudak da kendisi için uzun bir çalışma süreci geçtiğini ifade ederek, "Ben güreşe başladığımda bana kendine rol model seç dediklerinde, kafamda bunu ararken, başkanımızın hemşerim olduğunu öğrendiğimde, dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi bir hemşerimiz olduğunu öğrendiğimde başkanımızı örnek almıştım. Kendime o günden bugüne hedeflerimi koydum. Bunu başarmak için her gün hayal ettim. Kahramanmaraş'ta bir olimpiyat madalyası var, başkanımız bunu getirdi. İkincisini ben getirip, tarihe birlikte tanıklık etmek istiyorum inşallah. Hedefler bitmiyor. İnşallah çok daha güzel şeyler olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"İnşallah daha devamı gelecek"

Geçtiğimiz yıl dünya ikincisi olduğunu hatırlatıp, şampiyon olmanın hayalini kurduğunu belirten Akbudak, "Her gün daha fazla çalıştım. Avrupa Şampiyonası'nda talihsiz bir şekilde 5-0 öndeyken 5-5 kaybettim. O bütün anılarımızı kafama kazıdım. Başkanımızın da beni motivesiyle burada rakiplerimi yendim. Dünya şampiyonu olmadan güreşi bırakmayacağım diyordum. İnşallah daha devamı gelecek. İnşallah Kahramanmaraş'a ikinci olimpiyat madalyasını getireceğim. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aldığım bu altın madalya ve kemeri, bütün alnımın terini onlara armağan ediyorum. Allah rahmet eylesin" diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort