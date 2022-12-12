Burnley Beşiktaşlı Wout Weghorst'u geri mi çağıracak? Vincent Kompany geri çağırma maddesi olup olmadığını resmen açıkladı

Hollanda formasıyla Dünya Kupası'nda etkileyeci bir performans sergilemeyi başaran Wout Weghorst dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Son olarak Arjantin karşısında oynadıkları çeyrek final karşılaşmasında iki gol birden atmayı başaran Weghorst takımını sırtlamasına rağmen penaltı atışları sonucunda turnuvadan elenmişti.
Sezon başında Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla birlikte İngiliz ekibi Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst siyah beyazlı taraftarların sevgisini kazanmayı başarmıştı. Golcü oyuncunun takımdaki geleceği şimdiden merak konusu haline gelirken, Dünya Kupası'ndaki performansının ardından da Burnley'e geri çağrılabileceği yönünde haberler
çıkmıştı.
Weghorst Burnley'e geri mi dönecek?
Çıkan bu haberler üzerinde Burnley Teknik Direktörü Kompany açıklamalarda bulunarak adeta siyah beyazlı taraftarların yüreğine su serpti. Kompany, Wout Weghorst hakkında yaptığı kritik açıklamalarda; ' Weghorst'un Dünya Kupası'ndaki performansı nedeniyle çok mutluyum. Ülkesini gururlandırmayı başardı. Dünya Kupası gibi bir organizasyonda çeyrek finalde iki gol birden atması büyük bir başarı. Son günlerde çıkan haberleri ben de gördüm. Weghorst şu anda kiralık olarak Beşiktaş'ın oyuncusu ve yönetimden edindiğim bilgilere göre onu geri çağırma gibi bir maddemiz sözleşmesinde yer almıyor. ' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş formasıyla performansı alkış topladı
30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Weghorst, bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde toplamda 13 karşılaşmada süre alırken bu maçlarda 6 gol ve 4 asistlik bir katkı sağlayarak doğrudan 10 gole katkıda bulunmuştu.