SPOR
12 Aralık 2022 - 16:16

Burnley Beşiktaşlı Wout Weghorst'u geri mi çağıracak? Vincent Kompany geri çağırma maddesi olup olmadığını resmen açıkladı

Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst'un geri çağrılma maddesinin olup olmadığı hakkında Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany açıklamalarda bulundu.

SPOR
12 Aralık 2022 - 16:16
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Burnley Beşiktaşlı Wout Weghorst'u geri mi çağıracak? Vincent Kompany geri çağırma maddesi olup olmadığını resmen açıkladı


Hollanda formasıyla Dünya Kupası'nda etkileyeci bir performans sergilemeyi başaran Wout Weghorst dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Son olarak Arjantin karşısında oynadıkları çeyrek final karşılaşmasında iki gol birden atmayı başaran Weghorst takımını sırtlamasına rağmen penaltı atışları sonucunda turnuvadan elenmişti.



Sezon başında Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla birlikte İngiliz ekibi Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst siyah beyazlı taraftarların sevgisini kazanmayı başarmıştı.

Golcü oyuncunun takımdaki geleceği şimdiden merak konusu haline gelirken, Dünya Kupası'ndaki performansının ardından da Burnley'e geri çağrılabileceği yönünde haberler çıkmıştı.

Wout weghorst beşiktaş'dan burnley e mi dönecek

Weghorst Burnley'e geri mi dönecek?

Çıkan bu haberler üzerinde Burnley Teknik Direktörü Kompany açıklamalarda bulunarak adeta siyah beyazlı taraftarların yüreğine su serpti.

Kompany, Wout Weghorst hakkında yaptığı kritik açıklamalarda;

' Weghorst'un Dünya Kupası'ndaki performansı nedeniyle çok mutluyum. Ülkesini gururlandırmayı başardı. Dünya Kupası gibi bir organizasyonda çeyrek finalde iki gol birden atması büyük bir başarı. Son günlerde çıkan haberleri ben de gördüm. Weghorst şu anda kiralık olarak Beşiktaş'ın oyuncusu ve yönetimden edindiğim bilgilere göre onu geri çağırma gibi bir maddemiz sözleşmesinde yer almıyor. ' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş formasıyla performansı alkış topladı

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Weghorst, bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde toplamda 13 karşılaşmada süre alırken bu maçlarda 6 gol ve 4 asistlik bir katkı sağlayarak doğrudan 10 gole katkıda bulunmuştu.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Eski Bakan’dan üzücü haber geldi! Burhan Cahit Bayar 87 yaşında hayatını kaybetti
Eski Bakan’dan üzücü haber geldi! Burhan Cahit Bayar 87 yaşında...
Saba Lobjanidze'den Teknik Direktör Volkan Demirel'e büyük övgü
Saba Lobjanidze'den Teknik Direktör Volkan Demirel'e büyük övgü
Yeni yıldan önce büyük yenilik! Esnaf ve sanatkar kredilerinde faiz oranları değişti
Yeni yıldan önce büyük yenilik! Esnaf ve sanatkar kredilerinde faiz...
Dünya Kupası'nda hezimet yaşayan Brezilya gözünü Jorge Jesus'a dikti!
Dünya Kupası'nda hezimet yaşayan Brezilya gözünü Jorge Jesus'a dikti!
Son dakika: Düzce'de yaşanan deprem sonrasında Kandilli Rasathanesi 12 Aralık deprem listesini yayınladı!
Son dakika: Düzce'de yaşanan deprem sonrasında Kandilli Rasathanesi...
Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Bayram ikramiyeleri ne kadar ödenecek? 2023 ikramiye ödemeleri
Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Bayram ikramiyeleri ne...
6 yıllık cinsel perhizini bozan Drew Barrymore'den şaşırtan itiraf!
6 yıllık cinsel perhizini bozan Drew Barrymore'den şaşırtan itiraf!
﻿Düzce'de yaşanan deprem sonrasında artçıların devam etmesi vatandaşları korkuttu! Kandilli Rasathanesinden açıklamalar sürüyor!
﻿Düzce'de yaşanan deprem sonrasında artçıların devam etmesi vatandaşları...
Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a geri dönebilir
Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a geri dönebilir
Kampanyalar peş peşe açıklandı! PTT ve Kamu Bankaları harekete geçti: Başvuran herkese anında nakit ödeme!
Kampanyalar peş peşe açıklandı! PTT ve Kamu Bankaları harekete geçti:...
2 milyondan fazla indirilmiş! Telefonunuzda yüklüyse hemen silin, tehditlerin kurbanı olmayın!
2 milyondan fazla indirilmiş! Telefonunuzda yüklüyse hemen silin, tehditlerin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Düşük faiz enflasyonu düşürecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Düşük faiz enflasyonu...
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ama'lı adaylık yanıtı: CHP'lilerin adayı Kılıçdaroğlu'dur ama karar 6'lı masanın!
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ama'lı adaylık yanıtı: CHP'lilerin adayı Kılıçdaroğlu'dur...
﻿Aleyna Tilki açtı ağzını yumdu gözünü! Herkesi dava edeceğini söyleyen Tilki ateş püskürdü
﻿Aleyna Tilki açtı ağzını yumdu gözünü! Herkesi dava edeceğini...
27 yıllık manken Gizem Özdilli sıfır makyaj görüntülendi: Emekli olmaya niyetim yok!
27 yıllık manken Gizem Özdilli sıfır makyaj görüntülendi: Emekli...