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18 Kasım 2022 - 11:23

Burnley Weghorst'u geri istiyor!

Bu sezon Championship Liginde mücadele eden ve şu anda lider durumda bulunan Burnley teknik direktörü Vincent Kompany Wout Weghorst'u geri istediğini yönetime bildirdi. İngiliz basınında çıkan bir habere göre; Vincent Kompany Dünya Kupası tatili sırasında yakından Wout Weghorst'u takip ederek geleceğini değerlendirecek.

SPOR
18 Kasım 2022 - 11:23
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Burnley Weghorst'u geri istiyor!


İngiliz basınında çıkan bir habere göre; 

Bu sezon Championship Liginde mücadele eden ve şu anda lider durumda bulunan Burnley teknik direktörü Vincent Kompany  Wout Weghorst'u geri istediğini yönetime bildirdi. 



Vincent Kompany Dünya Kupası tatili sırasında yakından Wout Weghorst'u takip ederek geleceğini değerlendirecek.

Sezon başında Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyl taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan 30 yaşındaki milli oyuncu Katar'daki Dünya Kupası için Hollanda kadrosunda yer alıyor ve turnuva boyunca takımının önemli bir gol silahı olarak görülüyor.

Burnley yaz döneminde Weghorst'un Beşiktaş'a gidişi ardından forvet hattındaki alternatiflerini arttırmaya çalışmış, Swansea City'nin forveti Michael Obafemi için yaptığı teklif geri çevrilmişti. Clarets, Jay Rodriguez ve Ashley Barnes'ı desteklemek için Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna katan İngiliz temsilcisi sezonu Premier lige çıkarak bitirebilmek için ara transfer döneminde kadro güçlendirmesi yapmayı planlıyor.

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncuyla sezon sonuna kadar olan anlaşması ve gösterdiği performans sebebiyle oyuncuyu bırakmayı düşünmediği bilinse de Burnley'in bu konuda tazminat dahi ödemeye razı olabileceği konuşulmalar arasında.

İddiaların sorulduğu Kompany; "Dürüst olmak gerekirse, önümüzdeki 10 gün içinde tüm bunları düşünmeyi planladım" dedi ve ekledi. "Şu anda üç ya da dört gün futbol yok ve bu konuları düşünmek için zamanımız olacak."

Burnley Weghorst'u istiyoe

Beşiktaş'ın ise planı farklı

Beşiktaş cephesinde hesaplar farklı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı10 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Weghorst'un satın alınması için planlar yapılıyor. Bu konuda daha önce Ghezzal'da olduğu gibi sabırla doğru an beklenecek ve fiyat biraz daha indirilmeye çalışılacak. Ancak Hollanda milli takımıyla Weghorst'un göstereceği performans hesapları karıştırabilir.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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