YAŞAM
01 Eylül 2022 - 22:31

Büro Memur-Sen Başkanı Yazgan: "(Artan Kira Fiyatları Ile Ilgili) Ya Lojman Ya Kira Yardımı Yapılmalı"

Memur-Sen Konfederasyonunun 3.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 22:31
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Büro Memur-Sen Başkanı Yazgan: “(Artan Kira Fiyatları Ile Ilgili) Ya Lojman Ya Kira Yardımı Yapılmalı”


Büyük sendikası Büro Memur-Sen'den artan konut ve kira fiyatları nedeniyle hükümete çağrı yaptı.


Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, enflasyon nedeniyle büyük illerde ve turizm bölgelerinde görevli olan kamu görevlilerinin maddi sıkıntı yaşadığına dikkat çekerek, başta büro hizmet kolunda görevli olan memurlar olmak suretiyle tüm kamu çalışanlarına lojman ve kira yardımı yapılması gerektiğini söyledi. Genel Başkan Yusuf Yazgan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Sosyal Konut Projesinin orta ve uzun vadede toplum üzerinde bir rahatlama yaratacağını ama kamu çalışanları için bunun yeterli olmadığını söyledi. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak proje için Cumhurbaşkanına teşekkür eden Yazgan, kamu görevlileri için kısa vadeli çözümler üretilmesi gerektiğine vurgu yaptı.





“TOKİ Konutlarından Kontenjan ayrılsın”


Büro Memur-sen Başkanı Yazgan, ortalama bir memur maaşının sosyal yardımlar dahil edildiğinde 10 bin lira civarında olduğunu belirterek, “Kiraların Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerde aylık 6-7 bin liraya yükseldiği, memurun bu maaşla kira giderini karşılaması ve ailesinin geçimini sağlaması olası değil. Lojman ve kira yardımı gibi destekler ivedilikle hayata geçirilmeli” şeklinde konuştu.


Yazgan ayrıca tatil bölgelerinde ve özellikle 3 büyük şehirde görevli olan kamu personeli için TOKİ'nin yapacağı 100 bin konuttan belirli bir kontenjan ayrılması çağrısında da bulundu.

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Haber Editörü
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