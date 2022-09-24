YAŞAM
24 Eylül 2022 - 09:59

Bursa'da 14 yaşındaki motosiklet sürücüsünün ölümü kameraya böyle yansıdı

Bursa'da 16 yaşındaki ehliyetsiz otomobil sürücüsü, yolda giderken önüne çıkan motosiklete çarptı. 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü fırlayarak boynunu kaldırıma vurdu. Kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü ailesiyle birlikte karakola giderek teslim olurken, yaralanan genç hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobilde yan koltukta oturan gencin ise kaza sırasında video çekimi yaptığı ve kazayı saniye saniye görüntülediği ortaya çıktı.

YAŞAM
24 Eylül 2022 - 09:59
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Bursa'da 14 yaşındaki motosiklet sürücüsünün ölümü kameraya böyle yansıdı


Kaza, Çarşamba gecesi merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Demirtaş yolunda meydana geldi. İddiaya göre, ehliyeti olmayan ve otomobilin direksiyonuna geçen 16 yaşındaki Ö.P. kullandığı otomobil Eski Gemlik Yolu Yasemin Şehir yakınlarında Mustafa Said Polat'ın kullandığı 16 KES 30 plakasına sahip motosiklete çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü 14 yaşındaki Mustafa Said Polat fırlayarak yerde kaldı. Kaldırımın kenarına boynuna çarpan ve çok kan kaybeden yaralı genç. çevredeki vatandaşların ihbarıyla olayın gerçekleştiği yere sevk edilen sağlık personelleri tarafından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki gece hastanede tedavi altında tutulan genç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü 16 yaşındaki Ö.P. ise durumu ailesine anlattıktan sonra ailesiyle birlikte Demirtaş Polis Karakoluna giderek teslim oldu.

Ahmet Berke Erdal - Ali İhsan Uğur

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Haber Editörü
Haber Editörü
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