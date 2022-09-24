Yangın, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, Gelibolu Caddesi üzerinde yer alan 6 katlı bir binanın çatı katında gerçekleşti Alınan bilgiye göre, çatı katında yer alan dairede mutfaktaki fritözün alev alması neticesinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik mücadele sonucunda yangını kontrol altına aldı.Ahmet Burak Öztürk - Ali İhsan Uğur
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 07:06
Bursa'da 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Bursa'da altı katlı apartmanın çatı katında fritözdan çıkan yangın, itfaiye ekibinin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Olayda 1 kişi dumandan etkilenirken, alevlerin sardığı daire kullanılamaz hale geldi.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 07:06
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