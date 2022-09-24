Bursa'da 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı













Yangın, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, Gelibolu Caddesi üzerinde yer alan 6 katlı bir binanın çatı katında gerçekleşti Alınan bilgiye göre, çatı katında yer alan dairede mutfaktaki fritözün alev alması neticesinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik mücadele sonucunda yangını kontrol altına aldı.