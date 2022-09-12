YAŞAM
12 Eylül 2022 - 09:14

Bursa'da alevler iki katlı evi küle çevirdi

Bursa'da yangın iki katlı evi küle döndürürken, ev sahibi gözyaşlarına boğuldu.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 09:14
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Bursa’da alevler iki katlı evi küle çevirdi


Yangın, günün erken saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Küplüpınar mahallesi Nar sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın; kısa sürede bütün binayı sardı. Olay yerine ihbar üzerine birden fazla itfaiye ve polis ekipleri yollandı.



Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Diğer yandan o esnada dışarıda olan ve yangın haberini aldıktan sonra evine gelen ev sahibi gözyaşlarına boğuldu.

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