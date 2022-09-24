YAŞAM
24 Eylül 2022 - 14:09

Bursa'da apartman dairesinde yangın: Zaman zaman patlamalar yaşandı

Bursa'da bir apartmanın 5.katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

YAŞAM
24 Eylül 2022 - 14:09
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Bursa'da apartman dairesinde yangın: Zaman zaman patlamalar yaşandı


Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Kanalboyu Caddesi'nde Suriyeli ailenin kaldığı 5.kattaki apartman dairesinde 12.30 sıralarında kombiden kaynaklı yangın çıktı. 6 kişilik aile kendilerini hemen dışarıya atarken, alevler en üst kattaki daireyi sardı.

İşlek cadde olması sebebiyle meraklı kalabalık olay mahalinde toplanırken, 5 dakika içinde olayın gerçekleştiği yere gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekipler merdivenli araçla müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü. Zaman zaman alevlerle birlikte patlama sesleri de mahalle sakinlerini korkuttu.
Aile fertlerinden birisi dumandan etkilenirken, küçük çocukları yangının kombiden kaynaklandığını söyledi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, bir saatte söndürülen yangından geriye hurda yığınları kaldı.



Abdullah Uğur - Süleyman Aydın

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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