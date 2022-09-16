Bursa'da baba-oğula bıçaklı saldırı anı kameraya yansıdı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belli olmayan bir kişi yolun kenarlarında yürüyen baba ve oğluna bıçakla saldırdı. Baba-oğul, şüpheli şahsın bıçak hareketlerinden yumruk atıp manevralar yaparak kurtuldu. Çevredekilerin de araya girmesiyle şüphelinin elindeki bıçağa el konulurken, olay mahaline gelen polis ekibi şüpheliyi gözaltına aldı. Bıçakla saldırı anı saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.