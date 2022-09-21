YAŞAM
21 Eylül 2022 - 18:33

Bursa'da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı

Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıda, ceza infaz koruma memurunun şehit olmasına yol açan MLKP FESK üyesi 2 kadın ve 1 erkek örgüt mensubu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 18:33
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Bursa'da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı


Geçtiğimiz gün İzmir'in Dikili ilçesinde yakalanan Dilek Arsu, Seda Baykan ve Mehmet Mustafa Uskar geniş güvenlik önlemleri altında Bursa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan zanlılar Bursa Adliyesine sevk edilmesinin ardından "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme ve Nitelikli Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.  



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