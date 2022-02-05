YAŞAM
05 Şubat 2022 - 11:11

Bursa'da cinnet geçiren damat ortalığı kan gölüne çevirip intihar etti!

Bursa İnegöl'de boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evini basan Bayram Görel, silahla etrafa kurşun yağdırdı. 4 kişiyi yaralayan Göreli aynı silahla intihar ederek canına kıydı.

YAŞAM
05 Şubat 2022 - 11:11
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Bursa'da cinnet geçiren damat ortalığı kan gölüne çevirip intihar etti!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Serap Gül Görel (35) ile Bayram Görel (35) aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle boşanmaya karar verdi. Eşine boşanma davası açan Serap Gül Görel, ilçeye bağlı Yeni Mahallede bulunan sitede yalayan ailesinin yanına taşındı.




İddialara göre çocuklarını görmek isteyen Bayram Görel, eşinin ailesinin evine geldi. Henüz nedeni belli olmayan bir öfkeyle eşinin ailesinin kapısına dayanan Bayram Görel, kapı açıldığında elindeki silahla etrafa kurşun yağdırdı.




Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Görel'in kayınpederi Cevdet Cantürk (63), eşi Serap Gül Görel (35), kayınvalidesi Şaziye Cantürk (56) ile kayınbiraderi Muhammet Enes Cantürk (25) kanlar içinde kaldı. 4 kişinin ağır yaralanmasına neden olan Bayram Görel, aynı silahı başına dayadı ve ateş etti. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de 5 yaralıyı ambulanslara alarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Hastanede ameliyata alınan Bayram Görel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirilirken kayınpeder Cevdet Cantürk'ün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Polis yaşanan olaya ilişkin bir soruşturma başlattı.
EDİTOR
Elvan
Elvan
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