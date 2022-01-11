YAŞAM
11 Ocak 2022 - 17:06
Güncelleme: 11 Ocak 2022 - 17:59

Bursa'da dedesiyle yolun karşısına geçen çocuk otomobilin altında kaldı!

Bursa'da dedesi Abdurrahman Gündoğdu'nun elinden tutan ve karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ömer Faruk Gündoğdu kendisine çarpan otomobilin altında kaldı. Küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YAŞAM
11 Ocak 2022 - 17:06
Güncelleme: 11 Ocak 2022 - 17:59
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bursa'da dedesiyle yolun karşısına geçen çocuk otomobilin altında kaldı!
Bursa İnegöl'e bağlı Süleymaniye mahallesinde, alt geçitten çıktıktan sonra Huzur sokak istikametine doğru seyir halinde olan Fatma Vural'ın (45) kullandığı bir otomobil, o sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Abdurrahman Gündoğdu (65) ile torunu Ömer Faruk Gündoğdu (5)'ya çarptı.







Çarpmanın hemen ardından yola düşen dede Abdurrahman Gündoğdu, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken aracından önünden savrulan küçük Ömer ise aracın altında kalarak ağır yaralandı.


Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobilin atında kalan Ömer Faruk'u vatandaşların da yardımıyla araç altından çıkardılar ve ambulansa alarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Kazada hafif yaralanan dede Abdurrahman Gündoğdu ise ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra tedbir amaçlı başka bir ambulansa aynı hastaneye götürüldü.


Ağır yaralı olarak hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Ömer Faruk'un bir ara kalbinin durduğu ve kalp masajıyla geri döndürüldüğü öğrenilirken, hastaneye götürüldüğünde vücudunda çok sayıda ezik ve kırık tespit edilen küçük çocuğun doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.


Kazadan sonra polis ekipleri araç sürücüsü Fatma Vural'ı gözaltına alarak emniyete götürürken, olay yerinde inceleme yapan ekipler kaza anını gösteren güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde sokağa manevra yapan otomobilin Abdurrahman Gündoğdu ile torunu Ömer Faruk Gündoğdu'ya çarptığı ve çarpmanın ardından küçük çocuğun araç altında kaldığı görülüyor.

Polisin, kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Husumetli iki aile mahkeme sonrasında birbirine girdi! 6 yaralı
Husumetli iki aile mahkeme sonrasında birbirine girdi! 6 yaralı
Bursa'da olaya yetişmeye çalışan itfaiye ekibi şarampole uçtu!
Bursa'da olaya yetişmeye çalışan itfaiye ekibi şarampole uçtu!
Son Haberler
Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık gözyaşları içinde uğurlandı!
Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık gözyaşları içinde uğurlandı!
İstanbul'da 11 saat süreli su kesintisi! 4 ilçe ve mahalle açıklandı..
İstanbul'da 11 saat süreli su kesintisi! 4 ilçe ve mahalle açıklandı..
Aleyna Tilki’nin zor anları! Sevgilisi Uzi polise ifade verdi..
Aleyna Tilki’nin zor anları! Sevgilisi Uzi polise ifade verdi..
İzmir'de 15 öğrenciyi taciz eden kantinci tutuklandı!
İzmir'de 15 öğrenciyi taciz eden kantinci tutuklandı!
Husumetli iki aile mahkeme sonrasında birbirine girdi! 6 yaralı
Husumetli iki aile mahkeme sonrasında birbirine girdi! 6 yaralı
Memurun ek zammı 15 Ocak'a yetişmedi
Memurun ek zammı 15 Ocak'a yetişmedi
Ece Ronay'ın en mutlu günü: Nişanlısı Mehmet Bilir ile evlendi!
Ece Ronay'ın en mutlu günü: Nişanlısı Mehmet Bilir ile evlendi!
Bursa'da olaya yetişmeye çalışan itfaiye ekibi şarampole uçtu!
Bursa'da olaya yetişmeye çalışan itfaiye ekibi şarampole uçtu!
DSÖ'den Deltacron açıklaması
DSÖ'den Deltacron açıklaması
İstanbul'da PKK'ya üye 2 kritik isim operasyonla yakalandı
İstanbul'da PKK'ya üye 2 kritik isim operasyonla yakalandı