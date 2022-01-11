Bursa'da dedesiyle yolun karşısına geçen çocuk otomobilin altında kaldı!

Bursa İnegöl'e bağlı Süleymaniye mahallesinde, alt geçitten çıktıktan sonra Huzur sokak istikametine doğru seyir halinde olan Fatma Vural'ın (45) kullandığı bir otomobil, o sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Abdurrahman Gündoğdu (65) ile torunu Ömer Faruk Gündoğdu (5)'ya çarptı.
Çarpmanın hemen ardından yola düşen dede Abdurrahman Gündoğdu, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken aracından önünden savrulan küçük Ömer ise aracın altında kalarak ağır yaralandı.
Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobilin atında kalan Ömer Faruk'u vatandaşların da yardımıyla araç altından çıkardılar ve ambulansa alarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Kazada hafif yaralanan dede Abdurrahman Gündoğdu ise ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra tedbir amaçlı başka bir ambulansa aynı hastaneye götürüldü.
Ağır yaralı olarak hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Ömer Faruk'un bir ara kalbinin durduğu ve kalp masajıyla geri döndürüldüğü öğrenilirken, hastaneye götürüldüğünde vücudunda çok sayıda ezik ve kırık tespit edilen küçük çocuğun doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Kazadan sonra polis ekipleri araç sürücüsü Fatma Vural'ı gözaltına alarak emniyete götürürken, olay yerinde inceleme yapan ekipler kaza anını gösteren güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde sokağa manevra yapan otomobilin Abdurrahman Gündoğdu ile torunu Ömer Faruk Gündoğdu'ya çarptığı ve çarpmanın ardından küçük çocuğun araç altında kaldığı görülüyor.
Polisin, kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
Çarpmanın hemen ardından yola düşen dede Abdurrahman Gündoğdu, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken aracından önünden savrulan küçük Ömer ise aracın altında kalarak ağır yaralandı.
Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobilin atında kalan Ömer Faruk'u vatandaşların da yardımıyla araç altından çıkardılar ve ambulansa alarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Kazada hafif yaralanan dede Abdurrahman Gündoğdu ise ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra tedbir amaçlı başka bir ambulansa aynı hastaneye götürüldü.
Ağır yaralı olarak hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Ömer Faruk'un bir ara kalbinin durduğu ve kalp masajıyla geri döndürüldüğü öğrenilirken, hastaneye götürüldüğünde vücudunda çok sayıda ezik ve kırık tespit edilen küçük çocuğun doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Kazadan sonra polis ekipleri araç sürücüsü Fatma Vural'ı gözaltına alarak emniyete götürürken, olay yerinde inceleme yapan ekipler kaza anını gösteren güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde sokağa manevra yapan otomobilin Abdurrahman Gündoğdu ile torunu Ömer Faruk Gündoğdu'ya çarptığı ve çarpmanın ardından küçük çocuğun araç altında kaldığı görülüyor.
Polisin, kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.