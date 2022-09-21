Bursa’da domuz sürüsü şehir merkezine indi

Mudanya ilçesi, Halitpaşa Mahallesi'nde aç kalan domuz sürüsü, yemek aramak için şehir merkezine indi. Sürü, bölgede yer alan sitelerin bahçelerinde ve çöp konteynırda bir müddet yemek aradıktan sonra geldikleri ormanlık alana geri giderek gözden kayboldular. O anlar çevrede yaşayan vatandaşların amatör kameralarına yansıdı.