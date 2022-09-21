Mudanya ilçesi, Halitpaşa Mahallesi'nde aç kalan domuz sürüsü, yemek aramak için şehir merkezine indi. Sürü, bölgede yer alan sitelerin bahçelerinde ve çöp konteynırda bir müddet yemek aradıktan sonra geldikleri ormanlık alana geri giderek gözden kayboldular. O anlar çevrede yaşayan vatandaşların amatör kameralarına yansıdı.
GÜNDEM
21 Eylül 2022 - 09:11
Bursa'da domuz sürüsü şehir merkezine indi
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü ormanlık alandan yemek aramak için şehre indi. O anlar vatandaşların mobil cihaz kamerasıyla kayıt altına alındı.
GÜNDEM
21 Eylül 2022 - 09:11