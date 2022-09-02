YAŞAM
02 Eylül 2022 - 17:26

Bursa'da Eşini 21 Bıçak Darbesiyle Öldüren Şahsa Ağırlaştırılmış Müebbet

Bursa’da eşini çalıştığı okulda 21 bıçak darbesiyle bıçaklayarak öldüren şahıs, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

YAŞAM
02 Eylül 2022 - 17:26
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Bursa'da Eşini 21 Bıçak Darbesiyle Öldüren Şahsa Ağırlaştırılmış Müebbet


Bursa'da eşini çalıştığı okulda 21 bıçak darbesiyle bıçaklayarak öldüren şahıs, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.


Olay, 17 Haziran 2021'de saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'ndeki Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Atalay Doğan, eşi Bircan Doğan'ın temizlik görevlisi olarak çalıştığı okula gitti. Görüşme sırasında tartışma çıktı. Eşinin elindeki bıçağı gören kadın, koşarak okulun içindeki odasına girip kapıyı kapamaya çalıştığı sırada öfkeli koca kapıyı zorla açtı. Atalay Doğan, yanındaki bıçağı defalarca eşine sapladı. 21 bıçak darbesiyle yere düşen kadın kanlar içinde kaldı. Atalay Doğan, eşinin başında dakikalarca beklerken, olayın gerçekleştiği yere gelen polis ekiplerini gören koca, camdan atlamaya çalıştığı sırada ekiplerce tutuldu.




112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bileklerini de keserek yaralanan öfkeli koca polis ekipleri nezaretinde hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.


“Eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet suçuyla tutuklu yargılanan şahsın, İnegöl 2. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Sanık Atalay Doğan'a son sözü soruldu. Sanık Doğan, “Olayı benim açımdan da değerlendirerek karar verin” dedi. Mahkeme, Doğan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.


Mahkemenin ardından bilgi veren öldürülen Bircan Doğan'ın ailesinin avukatı Mehmet Yılmaz, “Yaklaşık 1 yıldır sürmekte olan yargılama süreci mahkemenin hükmünü açıklamasıyla sona erdi. Sanık, ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırıldı. Herhangi bir haksız tahrik indirimi uygulanmadı. Verilen bu kararla en başında Bircan Doğan'ın ruhunun huzura erdiğini düşünüyoruz. Adalete olan inancımız daha da arttı. Ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerinin sona ermesi için bu kararın emsal teşkil etmesini talep ediyoruz” dedi.


Kadının annesi Emine Günay, "Ben adalete güveniyordum her an. Adalet yerini buldu. Benim ateşim sönmez ancak adalet yerini buldu" derken, babası İlhan Günay ise, “Adalet yerini buldu, adalete teşekkür ederim” dedi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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